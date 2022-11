Świnoujska Promenada Zdrowia właśnie została uhonorowana tytułem Najlepszej Przestrzeni Turystycznej Pomorza Zachodniego

To kolejne wyróżnienie, które przypadło w udziale temu wyjątkowemu miejscu – blisko kilometrowemu deptakowi dla pieszych, rowerzystów i rolkarzy, położonemu pomiędzy plażą a Promenadą Historyczną. Idealnemu do aktywnego odpoczynku, uprawiania sportów i spacerów wśród zieleni. Jednej z wizytówek Świnoujścia.

Świnoujście, z uwagi na walory naturalne – specyficzny nadmorski mikroklimat, dużą liczbę dni słonecznych w ciągu roku, czyste powietrze bogate w jod, a także naturalne złoża borowin i solanek – od wielu lat jest jednym z najpopularniejszych kurortów nad Bałtykiem. W nowoczesnej bazie uzdrowiskowej leczone są m.in. schorzenia z zakresu: endokrynologii, kardiologii, dermatologii, układu oddechowego, narządów ruchu czy kręgosłupa. Kuracje prowadzone w obiektach uzdrowiskowych są skutecznie uzupełniane wykorzystaniem urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego na świeżym powietrzu. Idealnymi miejscami na odzyskanie sił i energii są: plaża, promenady nadmorskie czy liczne parki i tereny zielone.

Świnoujska Dzielnica Nadmorska jest zdecydowanie najbardziej uczęszczaną strefą w kurorcie. Jest punktem spotkań wielu mieszkańców, jednym z najważniejszych miejsc do odwiedzenia podczas krótkiej wizyty na wyspach i wręcz obowiązkową przestrzenią dla kuracjuszy i osób spędzających urlop nad morzem.

W ostatnich latach Miasto stanęło przed wyzwaniem dostosowania wyglądu i charakteru Dzielnicy Nadmorskiej do zmieniających się potrzeb i oczekiwań użytkowników. Aby nadać jej nowe oblicze, jednocześnie wykorzystując optymalnie warunki przestrzenne dostępne na całej długości wybrzeża, podjęto decyzję o przebudowie istniejącej infrastruktury i wzbogaceniu jej o atrakcyjne elementy przeznaczone do biernego i aktywnego spędzania czasu.

Na podstawie nowych przesłanek narodził się projekt pod nazwą „Kurort nadmorski Świnoujście – nowa wizja przestrzeni publicznej”, jedna z największych i najbardziej spektakularnych inwestycji ostatnich lat, której celem jest zmiana wyglądu Dzielnicy Nadmorskiej, przywracająca jej dawny charakter. Pierwszym etapem projektu była budowa Promenady Zdrowia.

Dawna Promenada w Świnoujściu, która jeszcze przed II wojną światową położona była nad brzegiem morza, w wyniku naturalnych procesów nanoszenia piasku przez prądy morskie i przyrostu powierzchni plaży znalazła się w ostatnich latach w odległości nawet kilkuset metrów od wybrzeża. Teren pomiędzy infrastrukturą uzdrowiskową i brzegiem morza przestał być dostępny, porastały go liczne samosiejki, a Promenada przestała spełniać funkcje nadmorskiego deptaka. Dlatego podjęto decyzję o zagospodarowaniu powstałego pasa wydm i stworzeniu w jego miejscu przyjaznej mieszkańcom i turystom infrastruktury spacerowo-rekreacyjnej.

Powstała w ten sposób Promenada Zdrowia, 950‑metrowa ścieżka dla pieszych, rowerzystów i rolkarzy, położona równolegle do plaży i Promenady Historycznej. Każda ze stref nowo powstałej infrastruktury jest wydzielona, co sprawia, że uprawianie sportów czy spacery wśród zieleni są bezpieczne dla wszystkich grup użytkowników. Trakt Promenady został wzbogacony o ciekawą małą architekturę, siłownie plenerowe, plac do gry w boule czy stacje dla rowerów. Dla wytchnienia w upalne dni zaprojektowano źródełka wody pitnej i zamgławiacze dające uczucie ochłody.

W trosce o najmłodszych stworzono place zabaw oraz park rekreacyjny. Ziemne trampoliny, równoważnie, małe i większe konstrukcje do wspinania się oferują wszystkim dzieciom przestrzeń do dobrej i bezpiecznej zabawy.

Całość infrastruktury uzupełnia ciekawa wielobarwna roślinność, szpalery drzew i kwiatów oraz tunele z pnączy. Posadzonych zostało tu około 50 gatunków różnych roślin (bylin, krzewów, kwiatów i drzew), które zostały dobrane, tak aby zmieniać barwy i formy od wczesnej wiosny do późnej jesieni oraz pozostawać wizualnie atrakcyjne przez cały rok.

Wyjątkowość miejsca podkreśla również Ogród Sensoryczny z wyselekcjonowaną roślinnością z całego świata i prawdziwymi palmami. Dzięki wyjątkowym nasadzeniom miejsce to stanowi dodatkowo ciekawe tło dla wakacyjnych zdjęć. Rośliny posadzone w Ogrodzie Sensorycznym pochodzą z całego świata, ale dobrano je w taki sposób, aby przetrwały nawet niskie temperatury. Wieczorami natomiast, dzięki kolorowym podświetleniom oraz mieniącej się kolorami fontannie, promenada zmienia się w krainę magii.

W 2021 roku przy Promenadzie Zdrowia umieszczono mozaiki utworzone na podstawie obrazów lokalnych artystów: Zofii Kuglin, Jana Bociągi, Tadeusza Zielińskiego oraz Jerzego Pawełczyka. Prace świnoujskich twórców zostały w ten sposób uwiecznione w przestrzeni publicznej i udostępnione szerokiej rzeszy odbiorców. Mozaiki stały się detalem, który dopełnił wyjątkową oprawę powstałej promenady.

Z uwagi na ciekawe rozwiązania architektoniczne i umiejętne połączenie walorów przyrodniczych miejsca z przestrzenią publiczną o wysokim standardzie atrakcyjności turystycznej Promenada Zdrowia została wyróżniona tytułem Najlepszej Przestrzeni Turystycznej Województwa Zachodniopomorskiego 2020 w XI edycji Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

3 listopada 2022 roku podczas Gali z okazji Święta Turystyki Pomorza Zachodniego Promenada Zdrowia została uhonorowana przez Marszałka Województwa Gwiazdą Turystyki za Najlepszą Przestrzeń Turystyczną Pomorza Zachodniego. Inwestycja została doceniona za umiejętne podkreślanie naturalnego piękna i walorów Pomorza Zachodniego poprzez stworzenie ogólnodostępnej przestrzeni wzmacniającej jedną z podstawowych funkcji gospodarczych Świnoujścia, jaką jest turystyka.