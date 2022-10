Trzy ważne inwestycje drogowe mają zakończyć się w tym roku

Przebudowa ulicy 1 Maja wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego, modernizacja ulicy Grunwaldzkiej oraz węzeł przesiadkowy na Warszowie – to, po tunelu, największe inwestycje drogowe w Świnoujściu. Ich wykonawcy zapowiadają, że wszystkie zakończą jeszcze w tym roku. Dwie pierwsze mają być gotowe w listopadzie, kolejna w grudniu.

Nowa ulica 1 Maja w Karsiborze wraz z ciągiem rowerowo-pieszym oraz deptakiem nad samą wodą to największa inwestycja na wyspie Karsibór. Śmiało można powiedzieć, że po jej zakończeniu ta części wyspy będzie jej wizytówką.

Nie poznasz Karsiboru

Co równie ważne – będzie nie tylko ładnie, ale i zdecydowanie bezpiecznie, zarówno dla pieszych, pojazdów, jak i rowerzystów. Aż od mostu na wyspę, wzdłuż całej ulicy biegnie droga dla rowerów. Jest też chodnik po obu jej stronach. Likwidacja obskurnych tzw. rybaczówek (szopek wędkarzy) odsłoniła piękny widok na wodę, który teraz można podziwiać m.in. z nowego deptaka, jadąc rowerem czy samochodem. W sumie przebudowano niemal trzy kilometry samej drogi. Inwestycja jest dofinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 12 980 063,54 zł.

Przy okazji przebudowy ulicy 1 Maja i budowy deptaka warto wspomnieć o również dobiegającej końca (zakończenie w połowie grudnia tego roku) budowie nowej przystani dla rybaków. Powstaje tuż przy przebudowywanej drodze i jest w 100 procentach netto finansowana ze środków unijnych.

Z tunelu, do granicy, na działki

Modernizacja ulicy Grunwaldzkiej to jedna z najbardziej oczekiwanych przez kierowców drogowa inwestycja w Świnoujściu. Przebudowywany odcinek tej ulicy biegnie przez duże osiedle mieszkaniowe i dalej do kilku rodzinnych ogrodów działkowych. To także jedna z dwóch dróg łączących miasto z miejscowościami położonymi po niemieckiej stronie wyspy Uznam. A po otwarciu tunelu pod Świną będzie również – obok wschodniej obwodnicy miasta – drogą prowadzącą z i do tunelu.

Długość modernizowanego odcinka to w sumie ponad dwa kilometry; od granicy państwa do skrzyżowania z ulicą 11 Listopada. Przebudowane zostaną wszystkie skrzyżowania, wybudowane nowe odwodnienie i oświetlenie pasa drogowego oraz zagospodarowany zielenią pas drogowy, chodnik dla pieszych i ścieżka rowerowa. Powstanie nowa infrastruktura podziemna (gazowa, wodociągowa, kanalizacyjna). Wybudowane zostaną zatoki autobusowe. Inwestycja jest dofinansowana w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Interreg V A w wysokości 3 mln 981 tys. euro.

Z widokiem na wodę i statki

Na początku grudnia ma zakończyć się II etap przebudowy węzła przesiadkowego kolejowo‑promowo‑autobusowego. W pierwszym etapie, w czerwcu tego roku, powstał naziemny, darmowy parking na 128 miejsc. Wybudowano go przy ulicy Barlickiego, tuż przy dworcu kolejowym, autobusowym i przeprawie promowej.

Drugi etap modernizacji węzła obejmuje rejon ulicy Dworcowej na wysokości dworca kolejowo‑autobusowego. Chodzi o obszar samego dworca oraz przyległe chodniki, miejsca postojowe. Wyznaczone zostaną miejsca typu Kiss & Ride. To miejsce do krót kiego postoju, spotykane zwłaszcza właśnie przy dworcach, centrach przesiadkowych czy szkołach. Pojawi się więcej zieleni, a samo miejsce będzie bardziej niż dotąd otwarte na wodę.

– Do tej pory widok na tor wodny i przepływające nim statki zasłaniały parkujące przy samym nabrzeżu autobusy i busy – mówi I Zastępca Prezydenta Miasta Barbara Michalska. – Po modernizacji wszystkie te pojazdy będą parkowały w innym miejscu, a na plac podjeżdżały tylko w celu zabrania pasażerów.

Prace rozpoczęły się od wymiany kanalizacji deszczowej. Wymieniona będzie także cała nawierzchni placu, chodników i jezdni. Wykonane zostanie nowe oświetlenie terenu oraz ulicy Dworcowej. Aktualnie trwa budowa nowej wiaty‑poczekalni dla pasażerów.

Docelowo przebudowany zostanie także plac przed samą przeprawą promową, miejsce gdzie samochody oczekują w kolejce do przeprawy. Ale to już po zakończeniu budowy tunelu pod Świną. Wtedy bowiem ruch pojazdów na przeprawie nie będzie już taki duży, a tym samym prace nie będą tak uciążliwe.

Podobnie jak dwie pierwsze inwestycje, tak i przebudowa węzła przesiadkowego jest dofinansowana ze środków zewnętrznych. Dokładnie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014–2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, dofinansowanie w kwocie 10 429 918,28 zł.

* * *

Świnoujście liderem w wydatkach inwestycyjnych

Świnoujście kolejny raz z rzędu zdecydowanie wygrało w kategorii miast na prawach powiatu w rankingu wydatków inwestycyjnych w latach 2019–2021. Ranking przygotowuje Pismo Samorządu Terytorialnego Wspólnota. W przeliczeniu na jednego mieszkańca inwestujemy więcej niż duże miasta wojewódzkie. Średnia wydatków inwestycyjnych Świnoujścia w latach 2019–2021 (w przeliczeniu na jednego mieszkańca) wyniosła 9411,93 zł. Drugie w rankingu jest Krosno z kwotą dużo niższą – 3210,30 zł. Trzecie miejsce zajęły Gliwice – 2712,15 zł. Według zestawienia, świnoujski samorząd inwestuje w przeliczeniu na mieszkańca więcej także od dużych miast wojewódzkich. Pierwsze w rankingu Opole ma średnią 3035,99 zł, a drugi Szczecin – 2480,61 zł. – Korzystamy z koniunktury i wciąż pozyskujemy spore środki spoza budżetu. Wszystkie te pieniądze inwestujemy w rozwój naszego miasta, w przyszłość nie tylko naszą, ale i kolejnych pokoleń świnoujścian – podsumowuje Prezydent Miasta Świnoujście Janusz Żmurkiewicz.