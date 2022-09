Lato na wyspach

Ostatnie promienie letniego słońca powoli dogasają, a to wyraźny znak, że tegoroczny sezon wakacyjny już za nami i nadszedł czas podsumowań. Kończące się lato, choć nie zawsze było pełne słońca, dostarczyło wielu przyjemnych emocji i wspomnień, które będą nam towarzyszyć przez najbliższe chłodne miesiące, aż do kolejnych wakacji. Przyjrzyjmy się zatem, jak minął sezon w Krainie 44 Wysp.

Sezon na kąpielisku w Świnoujściu rozpoczął się 24 czerwca 2022 r., a oficjalnie zakończył 4 września 2022 r. Podczas wakacji bezpieczeństwa na plaży strzegło 40 ratowników na odcinku 1 km (Kąpielisko Uznam, Uznam Wschód, Uznam Zachód i Warszów). Pracy mieli na pewno dużo, bo plaża była oblegana przez turystów i mieszkańców miasta jeszcze po rozpoczęciu roku szkolnego. W trakcie sezonu letniego na świnoujskiej plaży nie odnotowano poważniejszych incydentów, a ratownicy oprócz obserwowania sytuacji w wodzie z wież ratowniczych pełnili patrole wodne i lądowe na całej długości plaży (od Wiatraka do granicy państwa).

W tym momencie warto wspomnieć, że Kąpielisko Świnoujście Centrum-Uznam jako jedyne w Polsce po raz 17. z rzędu otrzymało międzynarodowe wyróżnienie Błękitnej Flagi, po raz 3. zostało wyróżnione Kąpielisko Warszów, a Marina Port Jachtowy im. Jurka Porębskiego wywiesiła flagę po raz 14.

Świnoujska plaża ma wielu zwolenników i wielbicieli, co najlepiej pokazują liczne wyróżnienia. W „Rankingu najpiękniejszych plaż w Polsce 2022” organizowanym przez National Geographic Traveler Poland, a także „Najpiękniejsza polska plaża” – Magazynu Travelist czy „Królowa plaż” – Wirtualnej Polski plaża w Świnoujściu została wybrana głosami czytelników tą najbardziej wartą uwagi. Niepodważalne są walory świnoujskiej plaży, takie jak jej szerokość, delikatny biały piasek, płytka linia brzegowa i najcieplejsza woda w Bałtyku.

O jej atutach świadczy również dobre zagospodarowanie użytkowe – boiska do gry w siatkówkę wraz z trybunami, prysznice plażowe, liczne przebieralnie, a także bogata infrastruktura dostępna codziennie dla wszystkich zainteresowanych, m.in.: szkółki surferskie, wypożyczalnie sprzętów motorowodnych, leżaków i koszy plażowych oraz bary plażowe z przestrzenią z leżakami, napojami bezalkoholowymi i alkoholowymi, a także z muzyką na żywo.

Niemniejszym zainteresowaniem cieszy się corocznie Plaża Warszów. Również ona została wyposażona w praktyczne siłownie, plac zabaw i kładkę spacerową wraz z leżakami. Jest ona chętnie użytkowana przez osoby, które planują spędzić krótszy czas nad morzem, a jednocześnie chcą uniknąć ewentualnych niedogodności związanych z przeprawianiem się promem na wyspę Uznam.

Każdego roku w czasie sezonu świnoujska plaża jest sprzątana dwa razy dziennie, a wszystkie wejścia odpiaszczane. Dla zachowania wysokiej jakości wykonywane jest kultywowanie piasku wraz z jego przesiewaniem.

O dużym zainteresowaniu świnoujskim kurortem świadczą tłumy turystów oblegające dzielnicę nadmorską, przechadzające się Promenadą Historyczną i Promenadą Zdrowia. Według danych przekazanych przez miejskie Centrum Informacji Turystycznej, Świnoujście chętnie odwiedzają przede wszystkim Polacy i Niemcy, ale nie brakuje turystów z Czech, Francji, Skandynawii i innych zakątków Europy i świata. Wśród osób przyjeżdżających tu na wypoczynek rośnie zapotrzebowanie na materiały informacyjne o ofercie turystyczno-kulturalnej miasta, a liczba osób korzystających z zasobów Informacji Turystycznej rokrocznie się zwiększa.

Dotychczasowe dane wskazują, że sezon był bardzo udany również dla lokalnej branży turystycznej, a miasto odwiedziło rekordowo dużo turystów. Z nieoficjalnych rozmów z przedstawicielami sektora można było usłyszeć, że obłożenie w hotelach sięgało nawet 80–90 proc. i podobnie będzie się kształtować również we wrześniu.

Na każdy sezon letni Miasto przygotowuje zróżnicowaną ofertę wydarzeń kulturalnych i sportowych, z myślą o szerokich wymaganiach stawianych przez mieszkańców i przyjezdnych, spędzających wakacje na wyspach. Trudno wyobrazić sobie lato w Świnoujściu bez muzyki i wielkich wydarzeń, takich jak Markowy Festiwal, Fama czy Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Świnoujskie Wieczory Organowe. I oczywiście Festiwal Piosenki Morskiej „Wiatrak” im. Jerzego Porębskiego, który w tym roku w całości poświęcony został pamięci wielkiego twórcy szant i piosenek żeglarskich, którego imię dumnie nosi. Choć to tylko część propozycji kulturalnych miasta, to wspomniane imprezy są silnie kojarzone z nadmorskim wypoczynkiem i gromadzą rzesze fanów od pierwszych do ostatnich dni wakacji.

W tym roku wiele działo się również w Parku Zdrojowym. Uroczyście otwarta ubiegłej jesieni Altana Koncertowa przez cały sezon przyciągała wielbicieli muzyki jazzowej, klasycznej i rozrywkowej na czwartkowe koncerty. Podczas ośmiu koncertów wystąpili uznani artyści, tworzący lokalnie i na scenach ogólnopolskich.

Ciekawą propozycją, cieszącą się dużym zainteresowaniem mieszkańców, było Kino Letnie na Wyspie. Podczas 6 seansów plenerowych widzowie mieli szansę zobaczyć filmy kina europejskiego, przygotowane z myślą o szerokiej publiczności. Projekt został przygotowany w ramach Świnoujskiego Budżetu Obywatelskiego i spotkał się z uznaniem młodszych i starszych uczestników.

Podsumowując wakacje na wyspach, powody do satysfakcji na pewno znajdą wielbiciele sportu i wszelkiej aktywności fizycznej. Przez całe lato na plaży i miejskich obiektach sportowych odbywały się większe i mniejsze wydarzenia sportowe, pojawiły się znane nazwiska i lubiane dyscypliny. Wakacje rozpoczęły się od Turnieju Koszykówki o Puchar Błękitnej Flagi. Już pierwsze letnie zawody stały na wysokim poziomie, a gra zawodników przyciągała wielu zachwyconych kibiców. Letnie rywalizacje nie mogły obejść się także bez Turnieju Siatkówki Plażowej. W tym roku wystartowały aż cztery edycje rozgrywek siatkarskich „dwójek”, oferując sportowe emocje zapalonym kibicom i zadowolonym plażowiczom.

Także najmłodsi otrzymali możliwość bliskiego kontaktu z wielkim sportem i spróbowania własnych sił u boku mistrzowskiego kwartetu w składzie: Iwona Niedźwiedź, Cezary Trybański, Marcin Lijewski i Krzysztof Ignaczak – „Szyjemy sport na miarę z Eneą”. Wspomniane wydarzenie to pierwsze w historii campy sportowe łączące trzy dyscypliny – siatkówkę, piłkę ręczną i koszykówkę, mające na celu aktywizację dzieci i budowanie rodzinnych więzi poprzez tworzenie zespołów sportowych.

W czasie wakacyjnych miesięcy rozegrano również Puchar Lata w Piłce Nożnej. W rywalizacji zmierzyły się piłkarskie drużyny w kategorii Open oraz Old Boys 50+. Dużą atrakcją dla odwiedzających w każdym wieku było plażowe miasteczko Projektu Plaża TVN, promujące sport, aktywności fizyczne i dobrą zabawę. Nastolatki i dorośli dostali szansę na spróbowanie swoich sił w wielu wakacyjnych dyscyplinach – pływanie na deskach SUP, kajaki, ścianka wspinaczkowa, tor skimboardowy i trampolina. Na wielbicieli aktywności fizycznej czekały także zajęcia z zumby, siatkówka plażowa oraz beach tennis.

Niestety nawet najbardziej atrakcyjne i aktywne wakacje kiedyś muszą się skończyć. Choć trudno się z tym pogodzić, aura za oknem daje do zrozumienia, że jesień już czeka na swój czas. Nam pozostały dobre wspomnienia, pozytywne emocje i poczucie, że planując kolejny letni wyjazd, warto zarezerwować sobie trochę czasu na odwiedzenie Świnoujścia i skorzystanie choć z części atrakcji tego nadmorskiego kurortu.