Przeładunki w górę

Zespół portów Szczecin i Świnoujście podsumował pierwsze półrocze pod względem przeładowanych towarów. Wyniki są one o blisko trzy procent lepsze aniżeli w tym samym okresie poprzedniego roku. Spółki przeładunkowe w portach od stycznia do czerwca br. obsłużyły łącznie prawie 17,5 mln ton ładunków.

W portach było przeładowano więcej rudy, paliw i skroplonego gazu ziemnego (LNG). Wzrost w przypadku pierwszego surowca rok do roku wyniósł 68,2 proc. Paliw obsłużono o 29,1 proc. więcej, a LNG aż o 34,8 proc. Terminal LNG w Świnoujściu obsłużył do końca czerwca 26 metanowców. Dla porównania, w tym samym czasie 2021 roku było ich 18.

W pierwszym półroczu mniej natomiast przeładowano węgla (o 28,6 proc.), towarów z grupy inne masowe (o 8 proc.), zboża (o 18,7 proc.), drobnicy (o 1,8 proc.), drobnicy promowej (o 1,1 proc.) oraz kontenerów (o 16,1 proc.).

Bardzo dobry był pod względem obrotów towarowych sam tegoroczny czerwiec. W obydwu portach obsłużono aż o 21 proc. ładunków więcej aniżeli w tym samym miesiącu w roku 2021. Tutaj liderami przeładunków były: węgiel (wzrost o 13,8 proc.), ruda (więcej aż o 254,4 proc.), zboże (wzrost o 95 proc.), paliwa (54,2 proc. więcej) oraz gaz LNG (73,7 proc. wzrostu).

– Należy pamiętać, że od kilku lat porty działają w nadzwyczajnych warunkach – podkreśla Monika Woźniak-Lewandowska z Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście. – Wcześniej były dwa lata pandemii koronawirusa, obecnie wojna na Ukrainie. Te czynniki znajdują swoje odbicie w wielkości obsługiwanych towaróww portach. Dowodzą tego chociażby przeładunki węgla. W pierwszych sześciu miesiącach dość znacząco spadły, choć w czerwcu przeładowano go już więcej, porównując z tym samym miesiącem minionego roku. Jesienią należy się spodziewać sporych wzrostów w tej grupie towarowej, co jest efektem podpisanych już kontraktów.

Operatorzy portowi w Szczecinie i Świnoujściu obsługują także coraz więcej ładunków z Ukrainy. Ogółem w portach przeładowano dotychczas ponad 150 tys. ton towarów, w tym rudy i zbóż, które drogą morską trafiły do odbiorców m.in. w Holandii i Algierii.

– W drugim półroczu 2022 spodziewamy się znaczącego przyrostu przeładunków ukraińskiej kukurydzy, rudy żelaza i surówki żelaza – zapowiada M. Woźniak-Lewandowska.

ZMPSiŚ podejmuje działania ukierunkowane na stały rozwój portów, stwarzając warunki i możliwości do obsługi większej ilości ładunków niż obecnie.

Po zakończeniu inwestycji port w Szczecinie zyska nowe i zmodernizowane nabrzeża w rejonie Basenu Kaszubskiego i Kanału Dębickiego, dostosowane parametrami do obsługi większych jednostek, jakie będą zawijać do portu w Szczecinie po modernizacji toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 m. Terminal promowy w Świnoujściu będzie przystosowany do obsługi transportu intermodalnego. Rozbudowywany jest terminal LNG poprzez budowę dodatkowego stanowiska rozładunkowo-załadunkowego do obsługi mniejszych jednostek LNG: gazowców, bunkierek oraz jednostek feederowych. Z kolei za sprawą inwestycji związanych z budową nowej i modernizacją istniejącej infrastruktury technicznej, oba porty będą bardziej przyjazne środowisku.

Systematycznej poprawie ulega też infrastruktura dostępowa, w tym drogowa i kolejowa, łącząca porty z zapleczem. Przedsięwzięciem, które wpłynie pozytywnie na gospodarkę kraju i regionu oraz dopełni ofertę obu portów, będzie z pewnością Głębokowodny Terminal Kontenerowy w Świnoujściu.

