Na wysokich obrotach

W szczecińskim porcie trwają wielkie inwestycje Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście oraz spółki PKP Polskie Linie Kolejowe. Prace są prowadzone m.in. w rejonie dawnej „drobnicy”. Dawnej, bo port stał się uniwersalny i już od dłuższego czasu są tu obsługiwane również inne ładunki, w tym masowe.

Przebudowa Kanału Dębickiego i przystosowanie go do nowej głębokości toru wodnego, czyli 12,5 m, modernizacja torów kolejowych, a także całej infrastruktury technicznej to przedsięwzięcia, które mocno poprawią dostępność portu i zwiększą jego potencjał.

Mimo prowadzonych robót budowlanych port bez przerwy pracuje, a spółki przeładunkowe notują wysokie obroty. Po zakończeniu inwestycji obecne utrudnienia zostaną zrekompensowane przez większe możliwości obsługi statków.

Elżbieta Kubowska