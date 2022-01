Most na Duńczycy gotowy

Pogrążanie ścianek szczelnych na nabrzeżu Czeskim, roboty kafarowe na nabrzeżach Norweskim i Duńskim, budowa platformy na Ostrowie Mieleńskim – te prace są wykonywane w Szczecinie, w ramach projektu, który ma poprawić dostęp do portu w rejonie Kanału Dębickiego.

Inwestycja obejmuje m.in. przebudowę nabrzeży Czeskiego i Słowackiego na długości ok. 1 km. Wykonano rozbiórki na odcinku 316 m. Powstanie tam nowa palościanka i zostanie wykonana konstrukcja żelbetowa. Nabrzeże będzie wyposażone w pachoły cumownicze, odbojnice, drabinki ratownicze. W planach jest przebudowa infrastruktury drogowo-kolejowej, roboty sanitarne, teletechniczne i elektryczne.

– Obecnie wykonujemy pierwszy etap przebudowy nabrzeża Czeskiego, czyli pogrążanie ścianek szczelnych oraz rur w części pod wodą wraz z wykonywaniem kotew gruntowych – mówi Piotr Arabczyk, dyrektor projektu z firmy NDI, która jest generalnym wykonawcą inwestycji.

Czeskie i Słowackie są najintensywniej wykorzystywanymi nabrzeżami w tym rejonie portu. Głębokość techniczna przy nich będzie taka sama jak toru wodnego Świnoujście-Szczecin, czyli 12,5 m.

– Celem inwestycji jest zwiększenie wydajności infrastruktury portowej i poprawa jakości obsługi ładunków – mówi Monika Woźniak-Lewandowska z Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście. – Po jej zakończeniu port Szczecin przyjmie statki nawet z 50 tys. ton towarów w ładowniach, czym niemal podwoi obecne możliwości.

Przewidziana jest budowa nowych nabrzeży: Norweskiego i Duńskiego. Trwają tam prace kafarowe, tj. pogrążanie ścianki szczelnej. Na Norweskim zrealizowano ją już w 100 proc., a na Duńskim w kilku. Wykonywane są też kotwy gruntowe i żelbety na nabrzeżu Norweskim.

Inwestycja obejmuje także wykonanie na wyspie Ostrów Mieleński pola odkładu urobku, umocnienie dna i roboty czerpalne, które pozwolą na zwiększenie maksymalnej głębokości technicznej o 2,5 m.

– Na wyspie Ostrów Mieleński trwają prace przy wykonywaniu platformy roboczej, która posłuży jako podstawa do budowy obwałowania – wyjaśnia P. Arabczyk. – Na polu odkładu będzie składowane 1,5 mln m sześc. urobku z dna Kanału Dębickiego. To mniej więcej tyle, ile czterokrotnie zapełniłoby nowo budowany stadion Pogoni.

Aby umożliwić sprawny transport materiału do budowy obwałowań na wyspie, zamontowano tymczasowy most pontonowy na Duńczycy.

– Są to pomosty wojskowe, na potrzeby realizacji inwestycji zebraliśmy ich 120 – wskazuje P. Arabczyk. – Przeprawa ma dużą nośność niezbędną dla wozideł przewożących piasek do budowy obwałowań.

Projekt „Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Kanału Dębickiego” jest współfinansowany ze środków UE z Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Koszt prac to 343,1 mln zł. Inwestorem jest ZMPSiŚ. Nadzór nad projektem pełni SWECO. Prace mają się zakończyć we wrześniu 2023 r.

(ek)