Konferencja portów bałtyckich

Fot. ZMPSiŚ

Baltic Ports Conference to coroczne najważniejsze wydarzenie Organizacji Portów Bałtyckich (Baltic Ports Organization). W tym roku gospodarzem konferencji był szwedzki port Ystad. Trwała od 6 do 8 września, a dyskusje skupiały się głównie na tym, co jest niezbędne, aby sektor portów bałtyckich pozostał odporny w czasach charakteryzujących się wieloma wyzwaniami. W wydarzeniu uczestniczyła Aneta Szreder-Piernicka, dyrektor handlowy w Zarządzie Morskich Portów Szczecin i Świnoujście. Podczas konferencji podpisano Deklarację Klimatyczną. Wspiera ona plan sformułowany przez Komisję Europejską. Członkowie BPO zadeklarowali gotowość dołożenia wszelkich starań w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych z działalności portów, wzbudzenia świadomości ekologicznej oraz współpracy z partnerami biznesowymi i szerokim gronem interesariuszy w celu ochrony klimatu.

(ek)