Promem „Polonia” przez Bałtyk

W roku 2022 National Geographic Polska powraca do jednej ze swoich popularnych aktywności – Festiwali Podróżników. Od wielu lat są one świętem pasji, przygody i marzeń, wydarzeniem, które wychodzi naprzeciw oczekiwaniom wszystkich miłośników podróżowania. Tym razem będzie to podróż promem przez wody Bałtyku. Ciekawi ludzie, emocjonujące spotkania i inspirujące historie. Podczas tego wyjątkowego rejsu wystąpią znani podróżnicy, fotografowie, dziennikarze i eksplorerzy. Tematem przewodnim będą Skandynawskie Podróże, czyli opowieści o morzu oraz bliższej i dalszej Skandynawii.

Na początku października br. prom „Polonia” z floty Unity Line wypłynie w rejs, który będzie prawdziwą gratką nie tylko dla miłośników Północy, ale wszystkich mających w sobie żyłkę podróżniczą.

Festiwal Podróżników National Geographic – Skandynawskie Podróże to dwa dni (1 i 2 października) wypełnione spotkaniami, wykładami i pasjonującymi opowieściami globtroterów, fotografów, dziennikarzy oraz odkrywców. Co łączy tych ludzi? Pasja podróżowania oraz fascynacja Skandynawią.

O swoich przygodach opowie m.in. Mateusz Waligóra, który w czerwcu 2022 roku z powodzeniem przeszedł przez grenlandzki lądolód. Podróżnik specjalizuje się w wymagających wyprawach do najbardziej niedostępnych miejsc naszej planety. Szczególnym sentymentem darzy pustynie.

Jedną z prelegentek będzie też Kamila Kielar. Doświadczona podróżniczka, która przeszła górami z Meksyku do Kanady, pokonując niemal 5000 km. Samotnie przejechała rowerem Alaskę, pływała również kajakiem po Pacyfiku w poszukiwaniu niedźwiedzi-duchów, najrzadszego gatunku tych zwierząt. Tym razem opowie o swojej podróży do Laponii.

Pisarka, podróżniczka i fotografka Aldona Hartwińska to fascynatka dwóch odmiennych kultur: skandynawskiej i latynoamerykańskiej. Prowadzi blog PoFikasz, w którym opisuje wszystko co szwedzkie. W swojej prelekcji podzieli się wrażeniami z podróży szlakiem Szwedzkiego Układu Słonecznego, którą udokumentowała w filmie „Podróż w kosmos – przewodnik po Szwecji”.

Tomasz Duda i Michał Cessanis opowiedzą wspólnie o pełnej różnorodności południowej Szwecji.

Geograf i wykładowca akademicki na Uniwersytecie Szczecińskim Tomasz Duda od 15 lat promuje turystykę kulturowo-przyrodniczą. Fascynują go zwłaszcza regiony mało znane i słabo dostępne. Swoją pasją i wiedzą dzieli się z innymi. Jest pomysłodawcą tzw. geospacerów, które przybliżają historię geologiczną Półwyspu Skandynawskiego.

Oprócz fascynujących opowieści podróżniczych w planach podróży jest między innymi wycieczka po Ystad z jednym z prelegentów – Tomaszem Dudą.

