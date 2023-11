Duże zyski z portów morskich

Fot. Marek CZASNOJĆ

Jak podała Krajowa Administracja Skarbowa, należności celno-podatkowe z tytułu podatku VAT, cła i akcyzy naliczone w morskich oddziałach granicznych wyniosły w 2022 roku 58,34 mld zł. To oznacza, że taka kwota, wypracowana w polskich portach morskich, zasiliła budżet państwa. Dla porównania, 2015 roku było to 17,11 mld zł. Rozwój branży morskiej przynosi ewidentnie zyski. Będą one znacznie większe, jeżeli w Świnoujściu zostanie wybudowany głębokowodny terminal kontenerowy.

(ek)