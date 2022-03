Budują dla większych statków

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście jest inwestorem modernizacji nabrzeży w porcie Szczecin w rejonie Kanału Dębickiego i Basenu Kaszubskiego. Prace tę są pochodną kończącej się w tym roku modernizacji toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 m, inwestycji Urzędu Morskiego. Wszystko po to, by port był bardziej dostępny i mógł obsługiwać większe niż obecnie statki, a tym samym pomnożyć swoje możliwości przeładunkowe.

Inwestycja w rejonie Basenu Kaszubskiego obejmuje m.in. budowę przystani dalbowej wraz z nabrzeżem Dąbrowieckim, rozbudowę nabrzeża Katowickiego, Chorzowskiego, Chorzowskiego-Uskok i Gliwickiego-Uskok wraz z budową zewnętrznych instalacji, nawierzchni drogowej z układem torowym i umocnienie dna przy rampie ro-ro nabrzeża Chorzowskiego-Uskok. Przewidziano też zasypanie Basenu Noteckiego urobkiem pochodzącym z prac czerpalnych. W rejonie Kanału Dębickiego zaplanowano natomiast rozbudowę nabrzeży Czeskiego i Słowackiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, budowę nowego nabrzeża Norweskiego, wykonanie obudowy brzegu, roboty czerpalne – pogłębienie i poszerzenie Kanału Dębickiego, umocnienie dna przed nabrzeżami (I etap) – Spółdzielczym, Czeskim i narożnikiem nabrzeża Niemieckiego, a także przed nabrzeżem Fińskim, budowę pola odkładu na Ostrowie Mieleńskim, rozbiórkę rampy ro-ro przy nabrzeżu Czeskim. Akweny portowe uzyskają głębokość 12,5 m.

(ek)