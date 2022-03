Nie tylko nowe tory. Skorzystają porty w Szczecinie i Świnoujściu oraz pasażerowie

W połowie tego roku inwestycja „Poprawa dostępu kolejowego do portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu” ma być gotowa. PKP Polskie Linie Kolejowe SA kończą wspólny z Zarządem Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA projekt wart około 1,5 mld zł, współfinansowany z unijnego Instrumentu CEF „Łącząc Europę”.

To modernizacja 96 km torów (w Szczecinie – 61) oraz prawie 84 km sieci trakcyjnej i 285 rozjazdów. Poziom bezpieczeństwa podniosą nowoczesne urządzenia sterowania ruchem kolejowym i przebudowa 22 przejazdów kolejowo-drogowych. W Szczecinie inwestycja obejmuje też przebudowę mostu nad Parnicą i trzech wiaduktów kolejowych.

Na stacji Szczecin Port Centralny wykonano większość prac. W porcie szczecińskim powstała nowa pięciokilometrowa linia kolejowa. Skomunikowała Ostrów Grabowski, w tym m.in. nabrzeże kontenerowe, ze szlakami kolejowymi wiodącymi do i z kompleksu portowego. Remonty wiaduktu nad ul. Gdańską i mostu nad Parnicą należały do największych wyzwań. Prace trzeba było prowadzić tak, by w jak najmniejszym stopniu zakłócić pracę portu. Wzmacniany jest grunt pod zabudowę kolejnych torów, montowane są słupy i konstrukcje wsporcze pod nową sieć trakcyjną oraz urządzenia sterowania ruchem kolejowym.

Inwestycja umożliwi dojazd do portów dłuższych i cięższych składów. Dzięki likwidacji wąskich gardeł pociągi towarowe zostaną obsłużone szybciej i sprawniej. Porty przyjmą i odprawią więcej ładunków. To także korzyść dla podróżnych, którzy zyskali lepszy dostęp do nowych peronów na przystankach Świnoujście Warszów i Świnoujście Port oraz stacji Świnoujście. Zamontowano tam nowe wiaty, ławki i oświetlenie oraz wykonano podjazdy dla niepełnosprawnych.

Niedawno dziennikarze mogli obejrzeć postęp prac w Szczecinie. Zwiedzili m.in. budynek starej nastawni SPA w Porcie Centralnym przeznaczony do wyburzenia. ©℗

Elżbieta KUBOWSKA