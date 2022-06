Szczecin na trasie cruiserów

Około 90 zawinięć śródlądowych statków pasażerskich przewidzianych jest w tym sezonie w Szczecinie. Jest to duży wzrost w stosunku do ostatnich dwóch pandemicznych lat, podczas których rocznie zawinięć tych było ok. 60.

Są to typowe statki, operujące na Odrze oraz Haweli i mieszczące się na niemieckiej podnośni Niederfinow, czyli mające do 82 m długości, 9,5 m szerokości, a zanurzenia ok. 1,4 m. Podróżujący są głównie narodowości niemieckiej, ale jest również trochę Szwajcarów, Austriaków, Francuzów. Statki te mogą pomieścić ok. 80 pasażerów.

Standardowy rejs trwa siedem dni. Cruisery rozpoczynają swoją trasę w Berlinie-Poczdamie i kończą podróż na Rugii. W Stralsundzie odbywa się wymiana pasażerów i przez kolejny tydzień jednostka wraca poprzez porty Rugii, Wolgast, Zalew Szczeciński, Szczecin lub Świnoujście, czasami również Wolin i wreszcie kończy trasę w Berlinie.

Wśród wspomnianej floty śródlądowych statków pasażerskich zawijających do Szczecina są również dwie większe jednostki, które nie mieszczą się na podnośni Niederfinow. W ich przypadku podróż rozpoczyna się w Kilonii, a do Szczecina docierają poprzez Bałtyk.

Podczas pobytu w Szczecinie statki stają przy nabrzeżach u podnóża Wałów Chrobrego, a pasażerowie wybierają się na piesze zwiedzanie miasta lub też korzystają z wycieczek autokarowych.

Jeśli natomiast chodzi o zawinięcia dużych pełnomorskich cruiserów, to w ostatni weekend maja do Szczecina przypłynął statek „Deutschland”. Kolejna wizyta pełnomorskiego wycieczkowca planowana jest na 26 sierpnia. Będzie to brytyjski statek z floty Freda Olsena – „Balmoral”. Ma 218 metrów długości i będzie to najdłuższy cruiser, jaki kiedykolwiek przypłynął do Szczecina. Stanie w porcie przy nabrzeżu Polskim lub Fińskim. Zawinięcie tak dużego statku możliwe jest dzięki modernizacji toru wodnego ze Świnoujścia do Szczecina. Oprócz oczywistych korzyści dla floty handlowej, inwestycja ta będzie miała także prawdopodobnie pozytywny wpływ na zwiększenie morskiej turystyki na Pomorzu Zachodnim w kolejnych latach.

(KG)