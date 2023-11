Przyszli mechanicy okrętowi robią laserowe pomiary

Otwarta walizka z podzespołami Fot. ZSM

Zespół Szkół Morskich im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Świnoujściu rozwija swoją bazę dydaktyczną, kupując nowoczesne urządzenia. W ostatnim okresie placówka wzbogaciła się o Easy Laser XT440 – laserowy system osiowania, umożliwiający między innymi przeprowadzenie osiowania wałów maszyn, kontroli tzw. kulawej łapy oraz przygotowanie raportu z przeprowadzonych prac. Wszystko to dzięki unikatowej, wieloplatformowej technologii Generation XT.

Zakup był możliwy dzięki dużemu wsparciu finansowemu Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście, za co dyrekcja, grono pedagogiczne i uczniowie są niezmiernie wdzięczni.

Pomiary laserowe wysokiej dokładności wykorzystywane są w przemyśle m.in. do osiowania wałów i ustawiania prawidłowej geometrii.

– Osiowanie jest jednym z ważniejszych aspektów podczas ustawiania i serwisowania maszyn, zwłaszcza tych wykorzystujących sprzęgła w układzie przeniesienia napędu, takich jak pompy, wentylatory czy generatory – wyjaśnia Władysław Sietko-Sierkiewicz, kierownik warsztatów ZSM. – Zachowanie prawidłowej geometrii w obrębie urządzenia, jak i fundamentu podczas montażu maszyn jest czynnikiem mającym kluczowy wpływ na ich żywotność. Silniki, przekładnie oraz wały napędowe używane na statkach są i mogą być osiowane przy pomocy systemu Easy-Laser. Dzięki elastycznym mocowaniom czujniki można zainstalować w najbardziej odpowiednim miejscu: na wale, sprzęgle lub kole zamachowym.

Jak dodaje, mechanicy okrętowi pracujący na jednostkach pływających muszą m.in. kontrolować współosiowość współpracujących urządzeń. Prawidłowe wyosiowanie i posadowienie urządzeń okrętowych zapobiega powstawaniu licznych awarii.

– Jednostki pomiarowe są łatwe w montażu – opisuje kierownik warsztatów. – Program przeprowadza użytkownika krok po kroku przez proces osiowania Wartości pokazują korekty wprowadzone podczas dopasowywania położenia „na żywo”.

Dzięki wykorzystaniu przełomowej, uniwersalnej platformy, systemy z rodziny Generation XT umożliwiają wyświetlanie danych na wielu różnych urządzeniach przenośnych, dając pełną swobodę działania.

– Tworząc raport PDF, użytkownik może wybierać spośród dwóch gotowych szablonów lub stworzyć własny, gdyż system umożliwia również zapis raportów pliku Excel – zaznacza Władysław Sietko-Sierkiewicz.

Easy-Laser wykorzystuje się również do osiowania generatorów i przekładni w turbinach wiatrowych różnych rozmiarów i rodzajów.

– Uczniowie ZSM przy pomocy urządzenia Easy Laser XT440 uczą się dokonywać pomiarów osiowania oraz łączenia i ustawiania linii wałów okrętowych, pomp wodnych, prądnic i innych urządzeń – mówi nauczyciel. – Uczą się podczas ćwiczeń korygować przesunięcie i kąt odchylenia. Wyniki pomiarów mogą być sprawdzane w zdefiniowanym zakresie lub w tabelach tolerancji. Pozwala to na natychmiastowe sprawdzenie, czy wykonywane osiowanie odpowiada zatwierdzonym parametrom, co znacząco skraca czas potrzebny do przeprowadzenia całego procesu.

Kontrolę „kulawej łapy” wykonuje się, aby się upewnić, że maszyna spoczywa równomiernie na wszystkich podporach. Przyczyną „kulawej łapy” może być: nierówny fundament, skręcone lub uszkodzone łapy maszyny, nieprawidłowa liczba podkładek albo brud czy inne niepożądane materiały pod łapami.

Po zakończeniu pomiarów uczniowie tworzą sprawozdanie – raport w formacie PDF zawierający wykresy i dane pomiarowe bezpośrednio z jednostki głównej, dokumentując wszystkie informacje dotyczące urządzenia. W razie potrzeby do raportu można dodać logo firmowe oraz adres.

Jednostki pomiarowe połączone są z jednostką główną bezprzewodowo w technologii Bluetooth, co daje pełną swobodę poruszania się w obrębie maszyny.

Wszystkie pomiary wykonane podczas ćwiczeń zapisywane są do pamięci wbudowanej urządzenia, zapisu pomiaru dokonać można również na nośniku pamięci USB. Pozwala to na przeniesienie informacji do komputera i wydruk raportu bez konieczności przenoszenia całej jednostki głównej. Jednostka główna może być podłączona do komputera przez port USB. Na ekranie pojawi się jako urządzenie pamięci przenośnej, z którego łatwo można przesyłać pliki.

– Wszystko to pozwala uczniowi w prosty sposób zrozumieć zasadę osiowania, pomiaru, łączenia współpracujących mechanizmów i ich posadowienia – podkreśla kierownik warsztatów. – Zrozumienie tych zagadnień przez przyszłych mechaników okrętowych zaowocuje mniejszą awaryjnością na statkach, uczyni pracę łatwiejszą i przyniesie znaczne korzyści przy dłuższej pracy maszyn i urządzeń zmniejszając ryzyko poważnych awarii, co jest związane z bezpieczniejszym środowiskiem pracy.

Zespół Szkół Morskich im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Świnoujściu od 1960 roku kształci młodzież na potrzeby gospodarki morskiej. Wiedzę zdobywają tutaj przyszli nawigatorzy, mechanicy okrętowi, logistycy oraz informatycy. Mury szkoły opuściło już przeszło 11 tysięcy absolwentów. Wielu z nich związało swą przyszłość z morzem, pływając na statkach, pracując w stoczniach i portach morskich. Duża grupa absolwentów uzyskała najwyższe szlify oficerskie.

Baza dydaktyczna placówki wciąż jest unowocześniana. Jest to możliwe m.in. dzięki trwającemu od lat wsparciu finansowemu ze strony ZMPSiŚ.

(ek)