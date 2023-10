Ślubowały pierwsze klasy Zespołu Szkół Morskich w Świnoujściu. Powstanie Centrum Kompetencji Polskiego Offshore [GALERIA]

W sobotę ślubowali uczniowie pierwszych klas ZSM w Świnoujściu. Podpisano też list intencyjny dotyczący utworzenia Centrum Kompetencji Polskiego Offshore Szczecin – Świnoujście. Fot. Elżbieta KUBOWSKA

Uczniowie pierwszych klas Zespołu Szkół Morskich im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Świnoujściu w sobotę (7 października) złożyli ślubowanie. Przy okazji tej uroczystości podpisano dwa listy intencyjne, w tym dotyczący powstania Centrum Kompetencji Polskiego Offshore Szczecin – Świnoujście. W wydarzeniu uczestniczyli m.in.: wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk, rektor Politechniki Morskiej w Szczecinie prof. Wojciech Ślączka oraz prezes spółki Orlen Neptun Robert Nowicki.

Uroczyste ślubowanie złożyło 121 uczniów. To przyszli nawigatorzy morscy, mechanicy okrętowi, logistycy oraz informatycy. Zostali pasowani na uczniów ZSM przez wiceministra Gróbarczyka.

– Zespół Szkół Morskich od 1960 roku kształci młodzież na potrzeby gospodarki morskiej – przypomniała Marzena Gańcza, dyrektor placówki. – W ciągu 63 lat funkcjonowania szkoła przechodziła wiele przeobrażeń. Z trzyletniej szkoły zasadniczej stała się szkołą średnią, której uczniowie – oprócz zawodu – mogą uzyskać świadectwo dojrzałości. Jej mury opuściło już przeszło 11 tysięcy absolwentów. Wielu z nich związało swą przyszłość z morzem, pływając na statkach, pracując w stoczniach i portach morskich.

Świnoujska placówka to jedyna w kraju szkoła średnia, która posiada uprawnienia, zgodnie z wymogami Międzynarodowej Konwencji STCW, do szkolenia kadr morskich na poziomie operacyjnym żeglugi międzynarodowej. Umożliwia to absolwentom, po odbyciu nadzorowanej praktyki morskiej, uzyskanie dyplomów oficerskich.

Organem prowadzącym ZSM jest obecnie minister infrastruktury.

– Dzięki przekazanym przez Ministerstwo Infrastruktury środkom finansowym systematycznie poprawiają się również warunki lokalowe szkoły – podkreśliła M. Gańcza. – Od 2018 roku wyremontowano sanitariaty, zaplecze socjalne przy sali gimnastycznej, pomieszczenia symulatora nawigacyjnego i świetlicę, budynek warsztatów. Nasi uczniowie zdobywają wiedzę w nowoczesnych laboratoriach, pracowniach i na symulatorach. Od czterech lat realizujemy projekt przebudowy internatu. Obecnie wszyscy uczniowie mieszkają w pokojach z pełnym węzłem sanitarnym i mogą korzystać z dobrze wyposażonego zaplecza socjalnego.

W tym roku remontowano kuchnię i rozpoczęto docieplanie budynku internatu.

Marek Gróbarczyk zapewnił, że ministerstwo nadal będzie wspierało szkołę i jej inwestycje.

– Już za parę dni kilkadziesiąt metrów dalej rozpoczyna się niezwykle ważna budowa – budowa portu offshore'owego, który będzie obsługiwał morską energetykę wiatrową – mówił wiceminister. – Stąd właśnie Orlen jako pierwszy rozpoczyna ekspansję na Morze Bałtyckie.

Jak dodał, port Szczecin – Świnoujście, swoista brama na świat, przechodzi ogromną modernizację. Rozwój branży morskiej to nowe możliwości pracy dla absolwentów ZSM.

Szkoła przystąpiła do powstającego Centrum Kompetencji Polskiego Offshore Szczecin – Świnoujście, którego partnerami są także Orlen Neptun, Politechnika Morska i miasto Szczecin. Centrum ma przygotowywać kadry niezbędne do obsługi inwestycji związanych z morską energetyką wiatrową. W tej sprawie podpisano list intencyjny. Drugi list dotyczył ufundowania instalacji fotowoltaicznej oraz budowy kompetencji branżowych w obszarze energetyki morskiej w ZSM, a podpisali go przedstawiciele spółek Orlen Neptun i Orlen SA oraz dyrektor Gańcza.

W sobotniej uroczystości wzięli udział przedstawiciele przedsiębiorstw i instytucji współpracujących ze szkołą, w tym Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście, Polskiej Żeglugi Morskiej, Żeglugi Świnoujskiej, Klastra Morskiego Pomorza Zachodniego, 8. Flotylli Obrony Wybrzeża i innych służb mundurowych oraz rodzice uczniów. Czworo nauczycieli ZSM wyróżniono nagrodą ministra infrastruktury z okazji zbliżającego się Dnia Edukacji Narodowej. Osoby i instytucje wspierające szkołę uhonorowano pamiątkowymi statuetkami, wykonanymi przez uczniów. Muzyczną oprawę wydarzenia zapewniła Orkiestra Wojskowa w Świnoujściu. ©℗

