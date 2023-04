„Kujawy” z rekordowym zanurzeniem

Fot. Ryszard PAKIESER

Kolejny statek bije rekord zanurzenia w szczecińskim porcie. Jak już informowaliśmy, w połowie marca br. masowiec „Dino” zanurzył się na głębokość 9,74 m. Po nim jeszcze inne jednostki osiągały ok. 9,7 m. Nowym rekordzistą portu Szczecin jest masowiec „Kujawy” należący do Polskiej Żeglugi Morskiej. Przypłynął 14 kwietnia z Gdyni po remoncie, aby zabrać z elewatora „Ewa” 32 840 ton polskiej pszenicy, co daje zanurzenie 9,8 m. Możliwości portu zwiększyły się po zakończonej w ub. roku inwestycji Urzędu Morskiego w Szczecinie, czyli modernizacji i pogłębieniu toru wodnego Świnoujście – Szczecin do 12,5 m. Wcześniej dozwolonym zanurzeniem dla portu w Szczecinie było 9,15 m. Statek „Kujawy” ma 190 m długości i 28 m szerokości. Jak podaje armator, obsłużona przy nabrzeżu Zbożowym przez Szczecin Bulk Terminal jednostka popłynie do marokańskiego portu Casablanca.

(ek)