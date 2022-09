„Apolo” z rekordowym ładunkiem

Masowiec „Apolo”, który przypłynął do szczecińskiego portu przywiózł 38 tys. ton nawozów. To rekord, bo do tej pory tak dużego ładunku nie dostarczyła tu żadna jednostka. Statek zacumował przy nabrzeżu Gliwickim, użytkowanym przez spółkę Bulk Cargo – Port Szczecin.

Zbudowany w 2006 roku „Apolo” ma 225 m długości i 32 m szerokości. Jego nośność to ponad 77 tys. ton.

– My już jesteśmy beneficjentem pogłębienia toru wodnego Świnoujście – Szczecin do 12,5 metra przez Urząd Morski w Szczecinie – powiedział Wojciech Pysiak, wiceprezes BC – PS.

Mimo że prace związane z przystosowaniem nabrzeży portowych do nowych parametrów toru wodnego jeszcze się nie zakończyły, już mogą być przy nich obsługiwane statki z większymi niż wcześniej ilościami ładunków.

– Dotychczas obowiązywały przepisy, że statek o długości powyżej 200 m i szerokości 32 m mógł wchodzić do Szczecina z zanurzeniem około 8,6 m, a teraz mamy 9,15 m i to się przekłada konkretnie na 5-6 tysięcy ton ładunku więcej – wyjaśniał W. Pysiak. – Gdy pod koniec zeszłego roku obsługiwaliśmy pierwszy statek z 32 tysiącami ton mocznika, w dokumentach nie znaleźliśmy wcześniej obsługiwanej u nas jednostki z ładunkiem powyżej 30 tysięcy. Dzięki zmodernizowanemu torowi wodnemu w tym roku obsłużyliśmy ich 13. Teraz przy nabrzeżu Gliwickim stoi statek, który przypłynął z 38 tysiącami ton. Pogłębiony tor wodny przynosi już efekty.

Wojciech Zdanowicz, dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, potwierdził, że wraz z otwarciem zmodernizowanego toru wiosną tego roku wprowadzono aneks do obowiązujących przepisów, który umożliwia wejście statkom mającym zanurzenie 9,15 m już bez takich ograniczeń w długości jak wcześniej.

– Mam nadzieję, że pierwsze statki o zanurzeniu 11 m od grudnia, stycznia pojawią się na torze i przybiją do nabrzeża Zbożowego w porcie Szczecin czy do nabrzeży w porcie Police – dodał. ©℗

Elżbieta KUBOWSKA