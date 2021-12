Kontynuacja wzmocnienia sprzętowego w DB Port Szczecin

Końcówka roku w DB Port Szczecin po raz kolejny obfituje w nowe inwestycje sprzętowe, część z nich jeszcze w grudniu pojawi się w porcie. Ciągłe doskonalenie naszych usług wymaga od nas inwestowania w nowy sprzęt, który otworzy przed nami nowe możliwości przeładunkowe oraz podniesie poziom bezpieczeństwa naszych pracowników. Nowoczesny sprzęt przeładunkowy jest także kluczowym elementem skrócenia czasu prac przeładunkowych, których zmienne nasilenie wymaga od nas elastyczności.

W grudniu bieżącego roku zostały podpisane umowy na zakup dwóch nowych żurawi terenowych o udźwigu 90 ton marki Liebherr. Żurawie wykorzystywane będą do wielu prac przeładunkowych w porcie, w tym do przeładunku bloków granitowych składowanych na Wolnym Obszarze Celnym.

Podpisaliśmy również umowę na zakup trzech kontenerowych suwnic placowych RTG marki Liebherr o udźwigu 41 ton. Suwnice będą wykorzystywane do przeładunku kontenerów na terminalu kontenerowym DB Port Szczecin. Łączna wartość suwnic to kwota 7 000 000 Euro. Zakup ten jest częścią projektu „Dostosowanie terminala kontenerowego DB Port Szczecin do obsługi statków o większym tonażu” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko nr POIS.03.02.00-00-0046/18-00”.