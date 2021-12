Milowy krok w stronę cyfrowego rozwoju pracowników DB Port Szczecin

DB Port Szczecin w 2021 roku przeszło prawdziwą cyfrową rewolucję. Na początku roku każdy pracownik otrzymał nowe narzędzie pracy – tablet z dostępem do aplikacji firmowych oraz do Internetu. Jak to przełożyło się na rozwój pracowników? Bardzo dobrze! Każdy zatrudniony, bez względu na to, czy wykonuje pracę fizyczną czy umysłową, otrzymując tablet, równocześnie dostał swój indywidualny adres e-mail oraz konto w komunikatorze. Dzięki takim rozwiązaniom mogliśmy rozszerzyć pakiet oferowanych szkoleń dla pracowników o treningi on-line. Dziś nie ogranicza nas już czas ani miejsce. Dzięki temu, że odbywają się one poprzez komunikatory, pracownicy chętniej zapisują się na interesujące ich webinary i szkolenia, mogąc poszerzać swoją wiedzę i pracować nad swoimi kompetencjami. W 2021 roku Grupa DB Cargo Polska, której jesteśmy częścią, wyszła naprzeciw potrzebom rozwoju pracowników w dużo szerszym zakresie. Uruchomiona została platforma DB Learning World, która oferuje warsztaty w formie prezentacji lub filmów instruktażowych o szerokiej tematyce. Dzięki temu, że nie odbywa się to na żywo, a treści umieszczone zostały na platformie, pracownik samodzielnie może zdecydować, kiedy odbędzie dane szkolenie. Może również korzystać z szerokiego wachlarza webinarów, które niekoniecznie są bezpośrednio związane z wykonywaną pracą, ale są po prostu interesujące.

Cieszymy się, że nowe podejście do szkoleń cieszy się tak olbrzymią popularnością, a nasi pracownicy wykazują chęć rozwoju i pogłębienia swoich zainteresowań. Jesteśmy otwarci na nowe projekty, a satysfakcja naszych pracowników daje nam motywację do podejmowania dalszych działań.



