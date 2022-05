Doceniono pogłębienie toru wodnego

Po przerwie spowodowanej pandemią odbyło się spotkanie branży morskiej Herring Szczecin 2022. Około 1600 osób gościło 13 maja w hali Netto Areny – przede wszystkim przedstawicieli biznesu morskiego z Pomorza Zachodniego i ich kontrahentów.

To już 25. edycja tej imprezy. Odbyła się pod honorowym patronatem Ministerstwa Infrastruktury i prezydenta Szczecina. Na początku wręczono nagrodę – Laur Bałtyku, którą otrzymał Urząd Morski w Szczecinie za sprawne i terminowe przeprowadzenie wieloetapowej kompleksowej modernizacji toru wodnego Świnoujście – Szczecin. Statuetkę odebrał Wojciech Zdanowicz, dyrektor tej instytucji, a wręczyli ją wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki i wiceprezydent Szczecina Michał Przepiera.

– To jest szczególna nagroda, bo zazwyczaj przyznawana przedsiębiorcom, a w tym roku trafiła do urzędu, co tylko pokazuje, że jesteśmy widoczni i doceniani, robimy widoczne i ważne inwestycje – powiedział dyrektor Zdanowicz i podziękował wszystkim, którzy się przyczynili do tego, że modernizacja toru wodnego do głębokości 12,5 m mogła zostać wykonana. – Przede wszystkim chciałbym podziękować zespołowi pracowników Urzędu Morskiego w Szczecinie, bo to ich ciężka praca i zaangażowanie doprowadziły do pogłębienia toru wodnego. Z drugiej strony – wielkie podziękowania dla wykonawcy, który zgodnie z kontraktem w terminie ten projekt wykonał.

Podczas Herringu, zgodnie z tradycją tych spotkań, pojawił się okolicznościowy tort. Tym razem z okazji 30-lecia obsługi pierwszego statku przez portową spółkę Fast Terminals.

