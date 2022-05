Herring Szczecin 2022. Laur Bałtyku dla Urzędu Morskiego w Szczecinie

Około 1600 osób gościło w piątek (13 maja) na spotkaniu branży morskiej Herring Szczecin 2022. Była to jubileuszowa, 25. edycja tej imprezy. Odbyła się pod honorowym patronatem Ministerstwa Infrastruktury oraz prezydenta Szczecina. Na początku wręczono nagrodę – Laur Bałtyku, którą otrzymał Urząd Morski w Szczecinie.

Spotkanie odbyło się w hali Netto Areny, po przerwie spowodowanej pandemią. W 2020 i 2021 r. nie udało się go zorganizować.

Jak zwykle, na początku wręczono nagrodę Laur Bałtyku. Otrzymał ją Urząd Morski w Szczecinie za sprawne i terminowe przeprowadzenie wieloetapowej kompleksowej modernizacji toru wodnego Świnoujście – Szczecin. Statuetkę odebrał Wojciech Zdanowicz, dyrektor tej instytucji, a wręczyli ją wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki i wiceprezydent Szczecina Michał Przepiera (na zdjęciu głównym).

– To jest szczególna nagroda, bo zazwyczaj przyznawana przedsiębiorcom, a w tym roku trafiła do urzędu, co tylko pokazuje, że jesteśmy widoczni i doceniani, robimy widoczne i ważne inwestycje – powiedział dyrektor Zdanowicz i podziękował wszystkim, którzy się przyczynili do tego, że modernizacja toru wodnego do głębokości 12,5 m mogła zostać wykonana.

Podczas tegorocznego Herringu, zgodnie z tradycją tych spotkań, pojawił się okolicznościowy tort. Tym razem z okazji 30-lecie obsługi pierwszego statku przez portową spółkę Fast Terminals.

(ek)