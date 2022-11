Trzebiatów

64 powołanych związkowców, pochodzących głównie z Trójmiasta, Włocławka, Grudziądza i Torunia, skierowano do 36. Łużyckiego Pułku Zmechanizowanego 8. Dywizji w Trzebiatowie.

Zostali ulokowani w koszarowym murowanym budynku z ogrzewanymi salami i dostępem do ciepłej wody, były to zatem warunki dużo lepsze od sytuacji znacznej grupy powołanych w tym okresie.

Podobnie jak w innych obozach wojskowych, do ich zadań należały kilkukilometrowe marsze, wykopywanie i zakopywanie dołów, musztra i zajęcia polityczne.

Podczas jednej z często przeprowadzanych rewizji zmobilizowanym działaczom zabrano wykonany przez nich krzyż, co poskutkowało podjęciem protestu głodowego. Pomimo śledztwa, licznych przesłuchań żołnierzy, przeprowadzonych konfrontacji i eksperymentów Wojskowej Prokuraturze Garnizonowej w Koszalinie nie udało się wykryć inspiratorów protestu.

Benedykt Eugeniusz Kijewski: „Po dwóch dniach zastępca dowódcy pułku ds. politycznych przywitał nas w świetlicy i powiedział: »ja Was tu mogę połowę rozpier… i nie będę miał skrupułów«. Mówił, jaki ten pułk jest groźny, że brał udział w rozbijaniu demonstracji w Gdańsku. Wprowadził taką atmosferę strachu, że nie wiedzieliśmy, co z nami będzie. Nastawili żołnierzy służby zasadniczej w taki sposób, że powiedziano im, że my to jesteśmy ci, którzy rzucali w nich w Gdańsku kamieniami. Baliśmy się wyjść na teren jednostki, bo wszyscy mieli do nas negatywny stosunek”.

Marta Marcinkiewicz