Jak się zmieścić w limitach?

Już w styczniu 2023 roku zaczną obowiązywać limity zamrożenia cen energii. Jeśli zużycie prądu w naszym gospodarstwie domowym nie przekroczy ustalonego limitu, będzie ono rozliczane po tegorocznych cenach. Co jednak w sytuacji, gdy nasze rachunki za prąd z okresu ostatnich 12 miesięcy jasno wskazują, że pobieramy znacznie więcej energii niż limit wskazany w rozporządzeniu? Polski Komitet Energii Elektrycznej przygotował garść praktycznych porad.

Od początku 2023 roku zacznie obowiązywać limit zamrożenia cen energii elektrycznej. Dla gospodarstwa domowego wynosi on 2000 kWh rocznie, dla gospodarstw z osobami z niepełnosprawnościami – 2600 kWh, natomiast dla rolników i gospodarstw z Kartą dużej rodziny, w tym seniorów, którzy odchowali co najmniej troje dzieci – 3000 kWh. Oznacza on, że jeśli „zmieścimy” się w zakładanej ilości zużycia prądu, nasz pobór energii elektrycznej rozliczany będzie po tegorocznych cenach.

Co jednak, jeśli nasze rachunki za prąd z ostatnich 12 miesięcy jasno wskazują, że pobieramy znacznie więcej energii niż limit wskazany w rozporządzeniu? W takiej sytuacji warto szczegółowo przeanalizować zużycie prądu przez poszczególne urządzenia, które posiadamy w domach. Krajowa Agencja Poszanowania Energii na zlecenie Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej przygotowała analizę ukazującą, o ile konkretnie możemy obniżyć zużycie prądu najpopularniejszch sprzętów domowych, dzięki wdrożeniu kilku prostych nawyków.

Żelazko to urządzenie, które pozostaje włączone stosunkowo krótko, jednak zużywa w tym czasie sporo prądu. Jak wynika z analizy KAPE, możemy w znacznym stopniu ograniczyć zużycie energii elektrycznej (o 41 proc., do 2,85 kWh/ tydzień), jeśli użyjemy ręcznego spryskiwacza z wodą zamiast funkcji nawilżania ubrań. Pozytywne zmiany dotyczące ilości zużywanego prądu zauważymy również wtedy, kiedy zmniejszymy częstotliwość prasowania, dzięki czemu skróci się czas potrzebny na nagrzanie żelazka.

⦁ Telewizor w zimie często umila nam długie wieczory. W przypadku modelu 55’ możemy ograniczyć jego zużycie prądu aż o połowę, jeśli wybierzemy standardowy tryb wyświetlania obrazu SDR, co powoduje obniżenie poboru mocy przez urządzenie. Dobrym rozwiązaniem jest również skonfigurowanie ustawień telewizora, tak aby po wyłączeniu nie przechodził w tryb czuwania.

Odkurzacz przydaje się podczas robienia porządków. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że jeśli dopasujemy jego moc do typu odkurzanej powierzchni, możemy ograniczyć zużycie o 1/3 (o 31 proc., do 1,35 kWh/ tydzień). Jak to zrobić? Najłatwiej po prostu zmniejszyć moc odkurzacza w przypadku sprzątania gładkich powierzchni, takich jak np. podłogi. Większej mocy będziemy potrzebowali do odkurzania dywanów. Aby odkurzacz działał długo i pobierał możliwie najmniej prądu, warto również dbać o utrzymywanie go w czystości.

Pralka to urządzenie, w przypadku którego dość łatwo możemy ograniczyć zużycie prądu (o 40 proc., do 0,38 kWh/ tydzień). Wystarczy zdecydować się na pranie w niższych temperaturach, jak również wykorzystywać pełen załadunek pralki – pozwoli nam to włączać pralkę z mniejszą częstotliwością.

Piekarnik elektryczny jest chętnie używany w wielu polskich domach. Aby ograniczyć zużycie prądu o niemal połowę (o 39 proc., do 2,56 kWh/ tydzień) możemy piec, wykorzystując termoobieg. Co więcej, jak wynika z analizy KAPE, przy pieczeniu dłużej niż 30 minut można bez utraty efektu cieplnego wyłączyć piekarnik na 10 minut przed końcem pieczenia – zmagazynowane ciepło wystarczy do dokończenia procesu przygotowywania potrawy.

Chłodziarko-zamrażarka to urządzenie, które działa niemal non stop. Mamy jednak możliwość ograniczenia zużycia o 7 proc., do 3,78 kWh/tydzień dzięki podwyższeniu temperatury wewnątrz lodówki o 1 stopień C, a także jak najrzadszemu i jak najkrótszemu otwieraniu drzwi urządzenia, co pozwala znacząco zmniejszyć ucieczkę chłodu.

Zmywarka zużyje mniej prądu (o 25 proc., do 3,52 kWh/tydzień), jeśli przed włączeniem będziemy ładować ją do pełna, co pozwala zmniejszyć liczbę cykli, które urządzenie wykonuje. Warto również unikać włączania krótkich cykli w wysokiej temperaturze – zdecydowanie korzystniej jest zaplanować dłuższy, ale bardziej oszczędny tryb eko.

– Kolejna już analiza energochłonności najpopularniejszych urządzeń AGD przygotowana dla Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej uświadamia, jak wiele w kwestii wysokości rachunku za prąd zależy od nas samych

– mówi Włodzimierz Cupryszak, ekspert ds. regulacji Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej. – To wiedza cenna szczególnie teraz, w kontekście wprowadzania limitów cen energii, ale przede wszystkim w kontekście kształtowania nawyków, które wprost przekładają się na długotrwałe zmniejszenie ilości zużywanego prądu, a w efekcie oczywiście wysokości naszego rachunku. Najtańsza energia to ta niezużyta

– warto więc korzystać z informacji i porad udostępnianych na stronie www.liczysieenergia.pl, aby nowy rok nie przyniósł nieprzyjemnych niespodzianek, szczególnie dla naszego portfela.

„Liczy się energia” to kampania edukacyjna Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej, której celem jest uświadomienie, jak racjonalnie korzystać z energii, a tym samym ograniczyć wysokość naszego rachunku za prąd.

