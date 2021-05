Koncerty plenerowe pod znakiem zapytania. Organizator: "Chce się wyć"

Nie milkną kontrowersje wokół "odmrożenia" koncertów plenerowych, a dokładniej zapisu,.że limit osób na takim wydarzeniu to 250 uczestników. To oznacza, że pod znakiem zapytania jest wiele imprez. W Szczecinie już odwołano kilka koncertów w plenerze. Tymczasem resort kultury opublikował właśnie, na swojej stronie internetowej, "doprecyzowanie obowiązujących obostrzeń". Organizatorzy m.in. festiwali plenerowych uważają za absurdalny zapis o zakazie spożywania posiłków i napojów na świeżym powietrzu. Zwłaszcza, że już tydzień temu restauracje otworzyły swoje ogródki, a od wczoraj (28 maja) można zjeść posiłek w lokalu.

Koncerty są odwoływane

W Szczecinie sezon koncertowy w plenerze miał otworzyć po "odmrożeniu" zespół Tragarze,. którego występ był zaplanowany na 28 maja na placu przed dawnym kinem Kosmos. Ale w tym tygodniu ogłoszono rozporządzenie, które uniemożliwiło ten koncert. Wydarzenia plenerowe można bowiem organizować dopiero od 4 czerwca.

Ten termin był szansą na to,.że odbędzie się inny koncert w plenerze, bardzo oczekiwany przez szczecińską publiczność - występ grupy Strachy na Lachy na dziedzińcu zamkowym. Organizator nie zdecydował się jednak na ten koncert (zmieniając termin na lipiec),. Tak tłumaczy to na Facebooku: "Aby zobrazować Wam w jakich warunkach pracujemy, to minister na Twitterze podaje inne interpretacje rozporządzenia niż wynika z oficjalnych instrukcji na FB Ministerstwa Zdrowia lub strony www Ministerstwa Kultury. Zresztą najpierw ogłosili, że osoby zaszczepione już od 4 czerwca nie liczą się do limitów a dopiero potem zaczęli się zastanawiać jak to miałoby działać .Chce się wyć, bo za nami kolejny tydzień pracy na najwyższych obrotach - setki telefonów, kalkulacji, analiz prawnych, konsultacji, a koncertów dalej nie ma. Zmęczenie i niewyspanie po realizacji paru koncertów dzień po dniu to prawdziwa przyjemność w porównaniu do obecnej frustracji".

Ministerstwo tłumaczy

Na stronie internetowej resortu kultury opublikowano "doprecyzowanie obowiązujących obostrzeń":

"W związku z pojawiającymi się wątpliwościami w interpretacji Rozporządzenia z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń́, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii w zakresie dotyczącym organizacji koncertów wyjaśniamy, że od 4 czerwca mogą być organizowane koncerty na otwartym powietrzu pod następującymi warunkami:

• udostępnienia widzom lub słuchaczom co drugiego miejsca na widowni, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc,

• w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni - udziału w wydarzeniu nie więcej niż 250 osób (do limitu nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19) oraz zachowania odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami,

• zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze realizowali nakaz zakrywania ust i nosa,

• zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze nie spożywali napojów lub posiłków".

(MON)