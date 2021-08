Przybędzie nowych dróg w regionie

Premier Mateusz Morawiecki zaprezentował Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych 2030, który przewiduje dokończenie sieci autostrad i dróg ekspresowych w Polsce. – Dla Pomorza Zachodniego to bardzo dobre informacje – powiedział kilka dni temu wojewoda Zbigniew Bogucki.

Jak przypomniał wojewoda, „dzięki nowym środkom w naszym województwie zrealizowane zostaną kolejne odcinki dróg. To m.in.: droga ekspresowa S3 na odc. Troszyn – Świnoujście, droga ekspresowa S11 na odc. Koszalin Zachód – Bobolice oraz Bobolice – Szczecinek, droga ekspresowa S10 na odc. Szczecin – Piła oraz Zachodnie drogowe obejście Szczecina”.

Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych 2030

Rząd opracowuje nowy program drogowy (kontynuacja obecnego Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023), który przewiduje listę inwestycji drogowych, jakie będzie chciał zrealizować rząd – do 2030 r. będzie to ok. 8 tys. km nowoczesnych dróg.

Nadrzędnym celem jest dokończenie całej sieci autostrad i dróg ekspresowych w Polsce, czyli brakujących odcinków S6, S10, S11, S12, S16, S74, przygranicznego odcinka A2 czy budowa Beskidzkiej Drogi Integracyjnej S52. Dzięki temu wszystkie polskie regiony zostaną połączone siecią szybkich dróg.

Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki podkreśla, że w ciągu ostatnich pięciu lat długość dróg w Polsce zwiększyła się o ponad 40 procent. Dzięki temu po kraju jeździ się dzisiaj bezpieczniej i bardziej komfortowo. Kierowcy mogą poruszać się w sposób nieprzerwany lub prawie nieprzerwany takimi drogami, jak: S51, S3 od Szczecina, przez Zieloną Górę do Legnicy, S5 od Wrocławia, przez Poznań do Bydgoszczy, S6 od Szczecina do Koszalina, S8 od Wrocławia, przez Warszawę do Białegostoku czy S17 od Warszawy do Lublina.

Realizacja inwestycji objętych programem pozwoli do końca 2023 r.

na osiągniecie 90 procent łącznej planowanej długości autostrad (wraz z A50) oraz 55 procent dróg ekspresowych.

ZUW zaznacza, że podejmowane obecnie działania inwestycyjne doprowadzą do ukończenia budowy wielu arterii:

– całej autostrady A1,

– autostrady A2 do Białej Podlaskiej,

– przebudowy A18,

– drogi ekspresowej S1,

– drogi ekspresowej S2 – Południowej Obwodnicy Warszawy,

– drogi ekspresowej S3 od Świnoujścia do granicy państwa,

– drogi ekspresowej S5 od Wrocławia do Nowych Marz,

– drogi ekspresowej S6 od Szczecina do Trójmiasta,

– drogi ekspresowej S7 od Trójmiasta do Rabki (bez północnego wylotu z Warszawy do Czosnowa),

– drogi ekspresowej S11 Koszalin – Bobolice,

– Zachodniej Obwodnicy Łodzi w ciągu S14,

– drogi ekspresowej S12 Piaski – Dorohusk,

– całej drogi ekspresowej S17, S19 oraz S61.

Budowa obwodnic

Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 zakłada również budowę 43 obwodnic w ciągach dróg krajowych. Zakończona została budowa 20 z tych obwodnic – to m.in. budowa obwodnicy Wałcza S10, obwodnicy Szczecinka S11, obwodnicy Jarocina S11, obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego S11, obwodnicy Inowrocławia DK nr 15/25, obwodnicy Olsztyna DK nr 16, obwodnicy Sanoka DK nr 28, obwodnicy Góry Kalwarii DK nr 50 czy obwodnicy Stalowej Woli i Niska DK nr 77. W tym roku do tej listy dołączą jeszcze obwodnice: Kępna S11, Tomaszowa Lubelskiego S17, Łańcuta DK nr 94 czy Niemodlina DK nr 46.

Jakie odcinki dróg zostaną zrealizowane w naszym regionie?

Dzięki rządowym środkom, w województwie zachodniopomorskim powstały dotychczas nowoczesne drogi na następujących odcinkach:

– autostrada A6 odc. Dąbie – Rzęśnica

– droga ekspresowa S3 odc. Rzęśnica – Brzozowo

– droga ekspresowa odc. S6 Goleniów – Koszalin

– droga ekspresowa S6 obwodnica Koszalina i Sianowa (sekcja 1 i 3)

– droga ekspresowa S10 obwodnica Wałcza

– droga ekspresowa S10 II jezdnia obwodnicy Kobylanki

– droga ekspresowa S11 obwodnica Szczecinka

– droga krajowa DK 20 obwodnica Węgorzyna

Natomiast do końca 2023 r. powstaną:

– autostrada A6 rozbudowa węzła Kijewo

– droga ekspresowa S11 odc. Koszalin – Bobolice

– droga krajowa DK 13 obwodnica Przecławia i Warzymic I etap

Dzięki Rządowemu Programowi Budowy Dróg Krajowych 2030 w województwie zachodniopomorskim powstaną m.in.:

– droga ekspresowa S3 na odc. Troszyn – Świnoujście

– droga ekspresowa S3 na odc. obwodnica Koszalina i Sianowa do Słupska

– droga ekspresowa S6 – Zachodnie drogowe obejście Szczecina

– droga ekspresowa S10 na odc. Szczecin – Piła

– droga ekspresowa S11 na odc. Bobolice – Szczecinek

Nowe inwestycje drogowe pozwolą na lepszą komunikację z innymi regionami oraz zapewnią kierowcom komfort i bezpieczeństwo w naszym województwie.

(b)