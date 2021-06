Przebudowa al. Jana Pawła II. Kostka jest ze Strzegomia i będzie piękna

W ostatnich tygodniach przez szczecińskie media przetoczyła się dyskusja na temat materiału kamiennego, z którego budowana jest Aleja Jana Pawła II w Szczecinie. Warto zweryfikować wszystkie mity.

W szczecińskich mediach było ostatnio głośno o granitowej kostce, z której budowana jest nowa aleja Jana Pawła II w Szczecinie. Przypomnijmy – według projektu, na reprezentacyjnej alei Szczecina ma powstać nowa nawierzchnia z granitu i bazaltu. Kontrakt na wykonanie robót wygrało polsko – hiszpańskie konsorcjum firm: Roverpol Spółka z o.o. z Warszawy i Rover Infraestructuras S.A. z Walencji.

– W przestrzeni publicznej pojawiło się wiele nieprawdziwych i nieścisłych informacji dot. tej kostki. A to, że pochodzi z Chin, a to, że jest niskiej jakości – tłumaczy Álvaro González Hernán, Dyrektor Kontraktu – A prawda jest taka, że w znakomitej większości materiał kamienny dla tego zadania sprowadzamy z kopalni granitu w polskim Strzegomiu. Owszem, w kilku miejscach będzie położona kostka granitowa pochodząca z kopalni w Chinach, ale po pierwsze – jest to kostka na bieżąco badana w polskich laboratoriach pod względem odporności, trwałości i innych walorów, a po drugie spełnia wymagania stawiane przez specyfikację techniczną projektu.

Fakty te potwierdza kierownik budowy Sebastian Bernatowicz: – W tej chwili kładziemy szarą kostkę granitową polską, pochodzącą z kopalni granitu w dolnośląskim Strzegomiu. Mamy podpisane umowy albo z dostawcami, albo bezpośrednio z kopalniami. Każdorazowo przed rozpoczęciem układania obowiązkowo musimy zatwierdzić materiał u Zamawiającego, Przedkładamy deklaracje właściwości użytkowych, aprobaty, wnioski materiałowe. Dokumenty są badane, a kostka oglądana i sprawdzana. Dopiero kiedy uzyskamy akceptację dla materiału, możemy ją zamawiać i układać. Nie ma możliwości technicznej, aby na ulicy znalazł się materiał niepełnowartościowy lub niespełniający warunków kontraktu.