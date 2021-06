Na Szafera ostatnia prosta!

Ta wiadomość powinna ucieszyć wszystkich mieszkańców Szczecina, prace przy przebudowie ulicy Szafera zbliżają się ku końcowi. Większość robót jest w ostatniej fazie wykonywania.

Jak informuje wykonawca zadania Eurovia Polska SA, zakończone zostały prace przy ciepłociągu i sieci gazowej, a także prace przy sieciach teletechnicznych. Gotowy jest również kanał technologiczny oraz monitoring. Trakcja torowa również jest już w całości wywieszona i odpowiednio wyregulowana.

W sieci wodno-kanalizacyjne pozostały jeszcze do wykonania regulacje urządzeń, które będą znajdowały się pod warstwami ścieralnymi nawierzchni biyumicznej. Na ukończeniu są prace elektryczne związane z oświetleniem, zasilaniem i trafostacją.

– Przygotowujemy się także do wbudowania ostatnich mas bitumicznych na budowie. Prowadzone są prace przy wykonywaniu ronda u zbiegu ulic Modrej i Szerokiej, gdzie w najbliższym czasie przystąpimy do wykonywania nawierzchni bitumicznych – wylicza kierownik budowy Szymon Petrykowski z Eurovia. – Rozpoczęliśmy także zasypywanie podziemnych zbiorników na wody opadowe i zagospodarowanie terenu przy wybudowanej trafostacji. Wszystko zaczyna nabierać ostatecznych kształtów, co bardzo nas cieszy.

Obecnie najbardziej widoczne i cieszące oko są prace wykończeniowe związane z zielenią. Szybko postępują nasadzenia zaprojektowanych na inwestycji drzew i krzewów. Instalowane są także są bariery bezpieczeństwa ruchu.