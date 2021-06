Prace bitumiczne przy linii kolejowej E 59 Poznań Główny – Szczecin Dąbie

Modernizowana linia E 59 Poznań Główny – Szczecin Dąbie to dwutorowa, zelektryfikowana linia magistralna pasażersko – towarowa świadcząca przewozy pasażerskie we wszystkich kategoriach ruchu. Dodatkowo przewozy towarowe mają tu duże natężenie i są prowadzone zarówno w skali krajowej jak i międzynarodowej.

Eurovia Polska SA. prowadzi tu prace branżowe w zakresie nawierzchni drogowej, które obejmują budowę nowych dróg dojazdowych oraz przebudowę obecnego układ drogowego wraz z likwidacją istniejącego przejazdu kolejowego w miejscowości Reptowo. Wszystko to w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego, pieszego oraz kolejowego.

– Likwidowany przejazd wymagał wybudowania nowej drogi dojazdowej biegnącej wzdłuż linii kolejowej. Nowa droga o odpowiedniej konstrukcji, w trzech warstwach bitumicznych, szerokości 6,0 i długości przeszło 1,8km wraz z przyległym ciągiem pieszo-rowerowych, znacząco poprawi bezpieczeństwo i komfort osób dojeżdżających do stacji kolejowej „Reptowo” oraz wpłynie na atrakcyjność turystyczną przyległych terenów – wylicza zarządzający tym projektem Adam Pyciński. – Po obu stronach stacji kolejowej „Reptowo” powstaną nowe elementy infrastruktury, co z pewnością tchnie trochę świeżości w tę okolicę, a Eurovia, jako wykonawca robót nawierzchniowych, będzie mogła dołożyć swoją cegiełkę w tą wspaniałą inicjatywę – dodaje Adam Pyciński z Eurovia.