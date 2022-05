Oto zwycięzcy naszego konkursu

Jak co roku wiosną, wraz z pojawieniem się krokusów, ogłosiliśmy konkurs na najładniejsze krokusowe zdjęcia. Spośród ponad 80 nadesłanych zdjęć jury oraz Czytelnicy wybrali najpiękniejsze kadry. Zadanie nie było łatwe, ponieważ każde nadesłane ujęcie jest wyjątkowe i trudno było wybrać kilka najlepszych.

Najwięcej zdjęć przedstawia krokusy ze Szczecina, który z wiadomych względów najliczniej reprezentowany jest przez kadry z Jasnych Błoni. Dużo ujęć pochodziło też z miejsc, które wzięły udział w jesiennych sadzeniach podczas Krokusowej rewolucji. I choć w ostatnich dwóch latach ze względu na pandemię sama Krokusowa rewolucja nie była tak dużą akcją jak to wcześniej bywało, krokusy przetrwały i cieszyły mieszkańców również w tym roku.

Prace oceniało jury, w skład którego weszli: przedstawiciel redakcji „Kuriera”, Maria Myśliwiec – radna Szczecina, przewodnicząca Rady Osiedla Arkońskie-Niemierzyn oraz Sylwiusz Mołodecki z „Zielonych Ogrodów”. To oni byli pomysłodawcami przenoszenia krokusów z Jasnych Błoni w okolice domów, miejsc pracy, szkół, skwerów oraz pasów przyulicznej zieleni.

Pierwsze miejsce przyznano fotografii pana Wojciecha, który krokusy postanowił uchwycić na rodzinnym spacerze po szczecińskich bulwarach. Tuż za jego pracą uplasował się kadr pani Poliny, która napisała – „Wały Chrobrego w całości w krokusowej rewolucji, rewolucja taka to ja rozumiem! Piękne budynki, charakterystyczny posąg i piękno krokusów jak co roku witają szczecinian”. Trzecie, również zaszczytne miejsce, zajęło zdjęcie pana Łukasza – Alejka Jasnych Błoni zmieniona w Alejkę Fioletowych Krokusów. Na zwycięzców czekają zestawy nawozów Fosfan i oczywiście kwiatowe cebule (500 za I miejsce, 300 – za II oraz 200 – za III). Laureat pierwszego miejsca otrzyma zaproszenie na pobyt weekendowy dla dwóch osób w Bagiński Spa Pobierowo. Jury postanowiło przyznać też wyróżnienie dla fotografii ukazującej krokusy rosnące poza Szczecinem. Najładniejsze zdjęcie to efekt Krokusowej rewolucji, która odbyła się w Gryfinie. Nadesłał je pan Jakub. Tu nagrodą będą również cebulki krokusowe i nawozy Fosfan. Cebulki krokusowe dla laureatów ufundowała Koalicja Samorządowa Zachodniopomorskie (dawniej Bezpartyjni).

Oprócz nagród jury nasi Czytelnicy przyznali nagrodę publiczności. Wyróżnili zdjęcie, którego autorką jest pani Anna. Zdjęcie zostało zrobione na relaksacyjnym spacerze w połowie marca, czyli na samym początku kwitnienia krokusów. Zagłosowało na nie 31,5 proc. wszystkich głosujących osób. W nagrodę zwyciężczyni otrzyma zegarek smartwatch ufundowany przez „Zielone Ogrody” Sylwiusza Mołodeckiego. Wręczenie nagród odbędzie się pod koniec kwietnia.

Dziękujemy za udział w konkursie.

(KSz)