Powiew wiosny na talerzu - tak to robią najlepsi!

Wege kulki z buraka i komosy ryżowej z dipem czosnkowym i marynowaną młodą marchewką, a na deser beza z kremem z palonej białej czekolady z sosem malinowym. Mistrzowskie wykonanie tego smakowitego zestawu przyniósł zwycięstwo Dagmarze Kwiatkowskiej i Wiktorii Śliwińskiej podczas XII Wojewódzkiego Konkursu Sztuki Kulinarnej i Kelnerskiej, jaki odbył w czwartek 7 kwietnia w Zespole Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie.

Do wojewódzkiego konkursu przystąpiły cztery drużyny z czterech szkół ponadgimnazjalnych naszego województwa - ze Stargardu, Choszczna, Nowogardu i Szczecina. Tematem tegorocznej edycji był „Powiew wiosny". Zadanie polegało na przyrządzeniu i podaniu pięciu porcji zakąsek zimnych i deserów z wykorzystaniem surowców i produktów wegetariańskich. Przebieg prac obserwowała i oceniała komisja w składzie: przewodniczący, szef kuchni Krzysztof Kucharski oraz opiekunowie uczestników. Na sporządzenie potraw uczestnicy mieli 150 minut.

Pierwsze miejsce zajęła reprezentacja Zespół Szkół nr 6 w Szczecinie: Dagmara Kwiatkowska i Wiktoria Śliwińska pod opieka opieką Marty Haraburdy (za wege kulki z buraka i komosy ryżowej z dipem czosnkowym oraz marynowaną młodą marchewką, a także za deser - bezę z kremem z palonej białej czekolady z sosem malinowym). Drugie miejsce należy do ZS nr 5 w Stargardzie, i drużyny w składzie Marcin Dajewski i Dawid Romanowski, za zakąskę: tatar z rzodkiewki polenta, zielone pesto, suszone pomidory oraz szparagi, a także za deser: serniczek i wiosenna lemoniada truskawkowo-rabarbarowa. Trzecia lokata to ZS nr 1 w Nowogardzie, reprezentowany przez Klaudię Jeż i Martynę Grendę, a doceniony za zakąskę: wiosenny tatar z nutą bazylii i limonki oraz deser: bajeczna chmurka w towarzystwie maliny i kokosa. Czwarte miejsce zajął ZS nr 1 w Choszcznie - Wiktoria Górka i Szymon Stępień - za wykonaną zakąskę słoneczny mech i deser - poezja na liściu.

Konkurs adresowany jest do uczniów kształcących się w zawodach gastronomicznych szkół województwa zachodniopomorskiego, wytypowanych na podstawie wyników eliminacji szkolnych. Jego cele to m.in. podniesienie poziomu kształcenia i rozwijanie umiejętności zawodowych uczniów, pobudzanie i rozwijanie ich zainteresowań nowymi trendami w sztuce kulinarnej i kelnerskiej, poszerzanie wiedzy z zakresu obsługi konsumenta, nawiązywanie współpracy między szkołami województwa, a także doskonalenie zawodowe i organizacyjne nauczycieli przygotowujących uczniów do konkursów.

(KSz)