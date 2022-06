Cały Szczecin w kwiatach. Pokażcie to co najlepsze!

Dbacie o swoje ogrody i działki? Pielęgnujecie przyblokowe zieleńce? Przemieniliście balkony, tarasy, podwórka w zakątki zieleni mieniące się kolorami kwiatów, miejsca odpoczynku od wielkomiejskiego zgiełku? A może udało się Wam wyczarować przyjazne otoczenie wokół firmy, sklepu, przychodni, szkoły, przedszkola, żłobka, organizacji pozarządowej? Owoce tej pasji macie szansę pokazać szerszej publiczności i wygrać nagrody.

Tylko do końca czerwca czekamy na zgłoszenia do 48. edycji naszego konkursu „Cały Szczecin w kwiatach” i zachęcamy do rywalizacji o laury najlepszych.

Wystarczy zrobić kilka zdjęć, nakręcić krótki film i dostarczyć je, ze swoim danymi, do naszej redakcji. Można przesłać je e-mailem, tradycyjną pocztą, wrzucić w kopercie do skrzynki przed wejściem do siedziby redakcji lub przekazać osobiście w sekretariacie. Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie zawierające imię i nazwisko osoby lub podmiotu zgłaszającego, dane kontaktowe (numer telefonu, najlepiej komórkowy), precyzyjne dane adresowe zgłaszanego miejsca (w przypadku kompleksów rodzinnych ogrodów działkowych prosimy o dokładną lokalizację – podanie nazwy kompleksu, numeru działki i ewentualnie nazwy alejki) oraz nadesłanie zdjęć (w liczbie 3-5, w formie papierowej lub cyfrowej, przy czym każde z nich nie może przekraczać 5 Mb) bądź krótkiego filmu, który nie może przekraczać 30 Mb, ukazujących to miejsce. Zdjęcia lub film powinny przedstawiać plan ogólny i najatrakcyjniejsze elementy przestrzeni, które poddane zostaną wstępnej, pierwszej ocenie członków jury.

W zgłoszeniu warto też wskazać kategorię. Natomiast w tytule e-maila lub na karcie/kopercie należy umieścić nazwę konkursu: „Cały Szczecin w kwiatach”. Miejsce złożenia zgłoszeń – redakcja „Kuriera Szczecińskiego”, pl. Hołdu Pruskiego 8, 70-550 Szczecin (skrzynka na budynku lub sekretariat – III p., pokój 53). Zgłoszenie można wysłać też zwykłą pocztą (list z prezentacją, w tym zdjęcia w formie papierowej, ewentualnie zdjęcia w formie cyfrowej lub film na nośniku danych, jak płyta CD/DVD, pendrive) lub elektroniczną na adres: kwiaty@24kurier.pl. Materiały konkursowe nie będą zwracane.

Spośród nadesłanych i dostarczonych propozycji do poszczególnych kategorii – balkony, ogrody przydomowe, inne formy zagospodarowania terenu zielonego i ogródki działkowe – komisja do 12 lipca br. wyłoni ścisłe grono finalistów. Ich dokonania, wzorem poprzednich edycji konkursu, zaprezentujemy na naszych łamach w wydaniach papierowych i na stronie internetowej 24kurier.pl. Następnie finaliści zostaną poproszeni o ponowne przesłanie zdjęć lub filmu ukazujących rośliny w innym stadium sezonu wegetacyjnego, tj. wykonanych między 15 a 31 sierpnia.

Zwycięzców w poszczególnych kategoriach i laureata specjalnej Nagrody Publiczności, wyłanianego w drodze głosowania SMS-owego przez Czytelników, poznamy i wręczymy im nagrody podczas finałowej gali w gościnnych progach Centrum Ogrodniczego „Rajski Ogród”. Odbędzie się ona już tradycyjnie w ostatnią niedzielę września. ©℗

Mirosław WINCONEK