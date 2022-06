Cały Szczecin w kwiatach. Stań do rywalizacji! Bądź najlepszy!

Ukwieciliście już blokowe balkony? Zaaranżowaliście na zielono taras lub wspólnotowe podwórko pośród murów kamienic, w których mieszkacie, ale te na co dzień nie są widoczne z racji położenia dla oczu postronnych, a warto je pokazać innym? Urządziliście przydomowy ogród marzeń? Znaleźliście oryginalny sposób, jak zagospodarować otoczenie siedziby firmy, przedszkola, szkoły, innej placówki oświatowej, opiekuńczej bądź kulturalnej, osiedlowy skwer? Jeśli zaś Waszym żywiołem jest działka, to jakie macie pomysły na ich utrzymanie i upiększanie, spędzając w nich wolne chwile i gdzie wypoczywacie wraz z bliskimi, przyjaciółmi, znajomymi? Efektami ogrodowej i zielonej pasji możecie podzielić się z naszymi Czytelnikami i z naszymi jurorami. I przy okazji zdobywając miano najlepszych zyskać nagrody.

Rywalizacja w 48. edycji naszego konkursu toczyć się będzie w kategoriach: balkony, ogrody przydomowe, inne formy zagospodarowania terenu zielonego i ogródki działkowe. Z grona finalistów nasi Czytelnicy wskażą także w drodze SMS-owego głosowania własnego faworyta, który otrzyma doroczną Nagrodę Publiczności.

W pierwszym etapie nasze konkursowe jury spośród nadesłanych zgłoszeń wyłoni finalistów. Ich dokonania wzorem poprzednich edycji konkursu prezentować będziemy na naszych łamach w wydaniach papierowych i na naszej stronie internetowej 24kurier.pl. Do dnia 12 lipca br. jury konkursu dokona oceny obiektów konkursowych na podstawie przesłanych zdjęć i podejmie decyzje czy będzie on kwalifikowany do udziału w finale konkursu. Następnie właściciele zakwalifikowanych obiektów zostaną poproszeni o ponowne przesłanie zdjęć lub filmu ukazujących rośliny w innym stadium sezonu wegetacyjnego, tj. wykonanych między 15-31 sierpnia.

W konkursie mogą wziąć udział wszyscy właściciele bądź opiekunowie (osoby prywatne i nie tylko one) założeń i kompozycji zielono-kwiatowych na balkonach i tarasach w budynkach wielorodzinnych, wokół domów jednorodzinnych, wielorodzinnych, osiedlowych podwórek między blokami czy podwórzy pośród kamienic poszczególnych wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni, budynków będących w zarządzie bądź administracji innych podmiotów, w ogródkach działkowych ROD bądź innych obiektów prywatnych lub użyteczności publicznej.

Zgłoszenie musi zawierać dane osoby lub podmiotu zgłaszającego (z danymi kontaktowymi, tj. numerem telefonu, najlepiej komórkowego), dane adresowe miejsca oraz zdjęcia lub film ukazujące aktualny stan nasadzeń. W przypadku kompleksów rodzinnych ogrodów działkowych prosimy o dokładną lokalizację przez podanie nazwy kompleksu, numeru konkretnej działki. Zgłoszenie powinno zawierać 3-5 zdjęć w formie papierowej lub cyfrowej. Zdjęcia bądź filmik powinny przedstawiać plan ogólny z najatrakcyjniejszymi elementami balkonu, ogrodu bądź terenu. Warto też wskazać kategorię. W tytule e-maila lub na karcie/kopercie prosimy o wpisanie nazwy: „Cały Szczecin w kwiatach”.

Na zgłoszenia czekamy do 30 czerwca, a należy przesłać je e-mailem lub dostarczyć osobiście. Równie dobrze można skorzystać ze skrzynki na budynku lub złożyć je w sekretariacie redakcji „Kuriera Szczecińskiego”, pl. Hołdu Pruskiego 8 (III piętro, pok. nr 53). Do zgłoszeń pocztą elektroniczną udostępniamy adres: kwiaty@24kurier.pl (zdjęcia nie mogą przekraczać 5 MB każde, a film nie może przekraczać 30 MB). ©℗

Mirosław WINCONEK

Fot. Mirosław WINCONEK