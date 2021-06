Poczdam z powierzchni wody

Poczdam jednoczy w sobie zabytki światowego dziedzictwa, inspirujące ośrodki edukacji i wiedzy oraz tolerancję ze strony panujących tam władców. Miasto bywa określane również jako „wyspa wielkich myśli”, co jest adekwatnym określeniem także w odniesieniu do jego położenia geograficznego. Jeziora wzdłuż Haweli tworzą tutaj niepowtarzalny krajobraz, otaczają Poczdam, zamieniając stolicę Brandenburgii w potężną wyspę. Otwiera to niemal nieskończone możliwości, aby poczuć właśnie w tym mieście radość lata i odkrywać ukryte tu rajskie zakątki. A czy jest lepszy sposób na zwiedzanie wyspy niż właśnie z powierzchni wody?

www.potsdam-tourism.com