Kraina jezior, lasów i superścieżek rowerowych

Graniczący z Polską kraj związkowy Brandenburgia ma do zaoferowania wiele atrakcji turystycznych. Od natury do kultury – każdy z pewnością znajdzie tu coś dla siebie.

Jeśli lubicie jeździć na rowerach, to zachwycicie się Szlakiem Ogórka (Gurkenradweg), czyli trasą rowerową liczącą 260 km i przebiegającą przez teren Szprewaldu

– rezerwatu UNESCO. Szlak prowadzi wzdłuż Szprewy i jej odnóg, tak więc intensywny kontakt z przyrodą jest tutaj gwarantowany!

Jeśli wolicie jednak podziwiać świat z innej perspektywy, to koniecznie musicie odwiedzić ścieżkę biegnącą w koronach drzew „Baum und Zeit”. Ta wyjątkowa trasa prowadzi ponad ruinami słynnego uzdrowiska „Alpenhaus”, pochodzącego z czasów drugiej wojny światowej, a platforma widokowa na wysokości 40 metrów umożliwia obserwację olbrzymiego terenu leśno-parkowego, skąd przy dobrej pogodzie można dostrzec nawet Berlin.

Po takiej fascynującej wycieczce pora zejść na ziemię i doświadczyć trochę kultury. Jeśli lubicie barokową architekturę, to koniecznie musicie odwiedzić Neuzelle. Tamtejszy klasztor nazywany jest barokowym cudem. Odwiedzających zachwycą także oranżeria i przyklasztorny ogród. Wizytę koniecznie należy przypieczętować wybornym piwem warzonym przez Cystersów w lokalnym browarze!