Kwitnące róże w Forst

Ogród Różany w Forst (Lausitz) to magiczne miejsce położone na zachodnim brzegu Nysy Łużyckiej, które zachwyca bogactwem zapachów i kolorów dziesiątek tysięcy róż około 1000 gatunków, w tym najnowszych odmian pochodzących z Niemiec i z całego świata. Na terenie otoczonym dziedzińcami z pergolami i romantycznymi oczkami wodnymi stworzono ogrody tematyczne kwitnące od wczesnej wiosny do późnej jesieni. Działa tu restauracja i kawiarnia, dla dzieci dostępny jest plac zabaw, a cały obiekt jest oznakowany w trzech językach i pozbawiony barier architektonicznych dla osób z ograniczoną sprawnością. Wszystko to zachęca do odwiedzenia tego ogrodu o każdej porze roku.

