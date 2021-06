Truskawkowa uczta w Elstal

Wizyta na plantacji truskawek Karls-Erdbeerhof to idealny cel na kolejną rodzinną wycieczkę! Gospodarstwo otwarte jest już normalnie: codziennie od 8.00 do 18.00, a w weekendy do 19.00. Chcąc zrobić tutaj zakupy, nie musimy mieć ze sobą wyników testu na koronawirusa. Sklepiki manufaktury i piekarnia oferują pieczywo na zakwasie, ciasta i przetwory z truskawek pod wszelkimi możliwymi postaciami – po prostu truskawkowe szaleństwo. Wizyta u Karlsa oznacza ucztowanie, zakupy i dobrą zabawę na placach zabaw na świeżym powietrzu, np. na olbrzymich dmuchanych poduszkach do skakania i zjeżdżalni, z której zjeżdża się na workach od ziemniaków.

bb.reisen/TTrRc