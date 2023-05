Niech kwitnie cały czas

Przepiękny ogród Karla Förstera Fot. André Stiebitz

Właśnie tak brzmiało motto mistrza ogrodnictwa i hodowcy bylin Karla Förstera, który w 2024 roku obchodziłby swoje 150. urodziny. Förster słynął ze swoich odmian ostróżek, a ogród bez floksów był dla niego całkowitym nieporozumieniem. Jego własny ogród, znajdujący się w dzielnicy Bornim w Poczdamie, to przepiękne miejsce, o którym mało kto wie. Oprócz domu w skład kompleksu wchodzi również ogród pokazowy i dydaktyczny, ze słynnym na całym świecie ogrodem schodzącym w głąb – czyli aranżacją botaniczną, która poprzez niewielkie stopnie roślinne i schody prowadzi w dół do stawu ogrodowego. Ogród jest otwarty przez cały rok od 9 rano do zmierzchu, a wiele wystawionych tu bylin można nabyć w sąsiednim ogródku handlowym.