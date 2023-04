Odkryj Designer Outlet Berlin

Fot. Designer Outlet Berlin

Przeżyj idealny dzień zakupów! Kupuj pod gołym niebem w miłej atmosferze, korzystając z oferty ponad 100 designerskich marek, takich jak Tommy Hilfiger, Michael Kors, Calvin Klein i wielu innych – zawsze do 70% taniej niż wynosi cena detaliczna. Rozkoszuj się czasem wolnym i wybieraj spośród naszych kawiarni i restauracji, takich jak Frittenwerk, Five Guys, Starbucks, Dean & David czy Nordsee. Dzień w Designer Outlet Berlin to coś więcej niż tylko wyjście na zakupy, to doskonały czas spędzony z całą rodziną lub tylko z przyjaciółmi. Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi stylizacjami z szerokiej oferty marek lifestylowych i designerskich, a także towarów gospodarstwa domowego, akcesoriów, artykułów kosmetycznych i słodyczy.

www.mcarthurglen.com/en/outlets/de/designer-outlet-berlin