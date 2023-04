Dwumiasto w sercu Europy

Panorama Frankfurtu nad Odrą Fot. Artur Kozłowski

Zapraszamy do odwiedzenia polsko-niemieckiego Dwumiasta w sercu Europy: Słubice i Frankfurt łączy most na Odrze, przez który błyskawicznie możemy przejść z jednego państwa do drugiego, a przy okazji podziwiać zapierający w piersiach widok na nadodrzańskie łąki. Założone w 1253 roku miasto zawsze było miejscem styku kultur – to tutaj zachód spotyka się ze wschodem. Widać to na każdym kroku, a doświadczyć wyjątkowości tego miejsca można podczas tematycznych spacerów z przewodnikiem (maj – październik), organizowanych bezpłatnie przez Informację Turystyczną, także w języku polskim. Więcej informacji można uzyskać pod nr. tel.: +49 335 6100800 lub mailowo tourismus@frankfurt-slubice.eu, bądź na stronie internetowej

www.frankfurt-slubice.eu