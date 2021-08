Muzeum w Mildenberg

Położony bezpośrednio nad Hawelą Park Ceglany w Mildenberg to wyjątkowe muzeum przemysłu i techniki regionu Zehdenicker – krainy o kolorze gliny. Ekspozycja przygotowana jest w ten sposób, że cały proces produkcji cegieł staje się dla odwiedzających niezwykłym interaktywnym przeżyciem. Zarówno młodsi, jak i starsi goście mogą swobodnie chodzić pośród autentycznych, starych pieców pierścieniowych i hal maszynowych. Mogą także ręcznie formować cegły, przewracać je, układać, wkładać do prasy i obserwować cały proces ich powstawania, a przede wszystkim samemu usłyszeć i poczuć to, jak kiedyś maszyny huczały w produkcyjnych halach.

www.ziegeleipark.de/?lang=en