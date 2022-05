Klasztor w Neuzelle - barokowy cud Brandenburgii

Około 35 kilometrów na południe od Frankfurtu nad Odrą znajduje się architektoniczny klejnot Europy Środkowej – klasztor Neuzelle. Zespół klasztorny, założony w 1268 r. przez margrabiego miśnieńskiego Henryka Wspaniałego, jest jednym z niewielu w całości zachowanych przykładów architektury cysterskiej. W centrum klasztoru Neuzelle znajduje się katolicka kolegiata Najświętszej Marii Panny – perła baroku, której ponad 70-metrowa dzwonnica jest wizytówką miasta. Pierwotnie gotycki kościół został przebudowany w XVII i XVIII wieku przez włoskich i czeskich artystów stając się jednym z najważniejszych kościołów barokowych w Europie Środkowej. „Opactwo Neuzelle to barokowy cud Brandenburgii. Jest to całkowicie zachowany zespół klasztorny, co jest rzadkością na skalę Brandenburgii i Europy” – mówi Norbert Kannowsky, dyrektor zarządzający Fundacji Opactwa Neuzelle. Szczególną ozdobą opactwa Neuzelle jest ogród klasztorny, który został całkowicie odrestaurowany w 2022 r. Zbudowane w XVIII w. ścieżki i cieki wodne, stromo nachylone tarasy i historyczna szata roślinna, w tym liczne drzewa cytrynowe, sprawiają, że jest on dziś uważany za jedyny ogród barokowy w Brandenburgii. Główny ogrodnik Ralf Mainz często obserwuje osoby odwiedzające „jego” ogród. „Wielu gości spogląda na ogród z tarasów i myśli, że zobaczyli już wszystko. Jest to jednak całkowicie błędne przekonanie”. Zgodnie z jego radą warto poświęcić czas na zwiedzanie barokowego ogrodu klasztornego, ponieważ ma on o wiele więcej do zaoferowania. „Barok słynie z obfitości, przesady i ukrytych niespodzianek. Ten pięciohektarowy teren był niegdyś nie tylko miejscem odpoczynku i kontemplacji dla mnichów – uprawiano tu również winorośl. Od kilku lat pod winnicą znajduje się kolejna atrakcja zespołu klasztornego. Tak zwany Teatr Niebiański to muzeum, które zostało zbudowane pod ziemią specjalnie z myślą o ekspozycji obrazów Męki Pańskiej z Grobu Pańskiego w Neuzell. Norbert Kannowsky nazywa ją „trójwymiarową barokową scenografią, za pomocą której można przedstawić w 15 scenach historię Męki Jezusa”. Wyjaśnia też, że „jest to unikat w Europie pod względem artystycznej realizacji i kompleksowości”. Obrazy, powstałe ok. 1750 r., przez 150 lat leżały ukryte w wieży kolegiaty – narażone na działanie wody deszczowej i gołębich odchodów. Obecnie, po odrestaurowaniu, są one uważane za wyjątkowe pod względem rozmachu, formatu i jakości artystycznej.

Po opuszczeniu muzeum warto zadbać o potrzeby ciała i skosztować przysmaków w „Dzikiej kuchni klasztornej”. Można też wstąpić do browaru klasztornego w Neuzelle, gdzie piwo warzone jest od ponad 400 lat zgodnie ze starymi tradycjami rzemieślniczymi. Nawet jeśli degustacje nie zawsze są dostępne, można tu nabyć i zabrać do domu dla swoich bliskich wyjątkową pamiątkę z Neuzelle.

Więcej informacji:

www.klosterneuzelle.de/pl

lub

www.klosterbrauerei.com/shop