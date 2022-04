Szparagi, kwiaty i ścieżka w koronach drzew

Dnia 14 kwietnia w Beelitz – miasteczku szparagów – rozpocznie się 7. Brandenburska Wystawa Ogrodnicza, którą można będzie zwiedzać aż do końca października. Położony między historycznym starym miastem a rzeką Nieplitz teren wystawy zajmuje powierzchnię 15 hektarów i oferuje wiele atrakcji związanych z tematyką ogrodów i kulinariów. Plenerowe pokazy gotowania, koktajlowy statek zacumowany w zieleni lub grillowanie w ogrodach – oferta kulinarna będzie tak samo zróżnicowana jak mnogość eksponowanych tutaj kwiatów. Ponad 1,2 miliona roślin kwitnących wczesną wiosną powita zwiedzających niesamowitą różnorodnością kolorów, a do tego zobaczyć będzie można dziesiątki tysięcy bylin, które swoje pełne piękno zaprezentują w następnym sezonie. Wszystko uzupełnią liczne krzewy i drzewa. Na nowej estradzie publiczność zachwycą występy znanych gwiazd, a oprócz dużych koncertów wieczorowych w każdą niedzielę odbywać się będą zabawy i występy muzyczne w Ogrodzie Letnim. Podczas pokazów w biotopie mokradeł i łąk na wiele metrów ponad teren wystawy wystrzeli podświetlana fontanna. Największymi atrakcjami będą zmieniające się ekspozycje kwiatów w miejscowym kościele parafialnym, prezentacje dzieł regionalnych artystów, wioska słowiańska z edukacyjną zieloną klasą oraz muzeum szparagów i młynarstwa. Jeden z największych placów zabaw w Brandenburgii i bajkowy krajobraz sprawią, że Krajowa Wystawa Ogrodnicza w Beelitz będzie idealnym miejscem na wielopokoleniową wycieczkę całą rodziną.

Po przyjeździe do Beelitz koniecznie trzeba odwiedzić ścieżkę wśród drzew i tereny dawnych sanatoriów. Ośrodek w Beelitz powstał ponad 100 lat temu i był wtedy największym sanatorium pulmonologicznym w dawnym Cesarstwie Niemieckim, a obecnie jest miejscem nadal pełnym historii. W otoczeniu znakomitej architektury i rozległych parków leśnych berlińska klasa robotnicza leczyła się tu z gruźlicy. W czasie obu wojen światowych sanatoria służyły jako szpitale wojskowe dla żołnierzy niemieckich. W latach 1945 – 1994 mieścił się tu największy szpital wojskowy Armii Czerwonej położony poza granicami Związku Radzieckiego. Dziś można spacerować tutaj ścieżką w koronach drzew. Z nowo opracowanej trasy zwiedzania widać budynki z tzw. pierwszej fazy tworzenia sanatorium, czyli zaprojektowane przez słynnego architekta Heino Schmiedena i wybudowane do roku 1902 oraz spojrzeć z góry na południową fasadę budynku chirurgii. Dodatkowe atrakcje na trasie, takie jak podniebny tunel Sky-Boa i gigantyczny hamak zostały zintegrowane z nową częścią obiektu i gwarantują dobrą zabawę dla całych rodzin i gości w różnym wieku – od najmłodszych do najstarszych.

Ze szczytu 40-metrowej wieży widokowej, na którą można również wjechać windą, rozciąga się niezwykły widok na zabytkowe budynki. Równie spektakularny jest wspomniany spacer ścieżką o długości ponad 700 metrów zbudowaną wśród koron drzew, skąd można podziwiać historyczne budowle i okoliczną przyrodę. Szczególną atrakcją tego parku przygód są ruiny pochodzącego z czasów II wojny światowej budynku w stylu alpejskim. Obiekt spłonął w kwietniu 1945 r. w wyniku walk wojennych. Na dachu tych imponujących ruin wyrósł cały las drzew i obecnie jest to prawdopodobnie największa „dżungla dachowa” w Niemczech.

Więcej informacji na stronach:

baumundzeit.de/polski

i www.laga-beelitz.de