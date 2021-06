Czas się ruszyć… do Brandenburgii

W Brandenburgii jest mnóstwo wspaniałych atrakcji turystycznych idealnych do poznawania w trakcie rodzinnych wycieczek! Poniżej przedstawiamy kilka inspiracji do planowania podróży w czasie, w którym będzie ona już możliwa bez konieczności odbywania kwarantanny.

Park rozrywki Irrlandia w Storkow to istny raj zabaw dla dzieci: niezwykłe zjeżdżalnie, przyrządy do ćwiczeń zręcznościowych i do sprawdzania swojej wiedzy w wesoły sposób, labirynty z kukurydzy oraz wiele innych rodzajów rozrywki dla najmłodszych. Irrlandia jest już ponownie otwarta od 15 maja.

www.irrlandia.de/en

Wielu emocji dostarczy z pewnością wizyta w Teichland Adventure Park, gdzie znajduje się letni tor saneczkowy o długości 903 m, mający sześć zakrętów i dwie skocznie. Na specjalnych sankach można rozwijać na nim prędkość dochodzącą do 40 km/h! To zastrzyk czystej adrenaliny dla dzieci i dorosłych!

www.erlebnispark-teichland.de

Parki wspinaczkowe oferują możliwość aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu, co jest idealną opcją w czasach konieczności zachowywania dystansu społecznego. Wszystkim, którzy połączą wspinaczkę z wizytą na farmie szparagów Klaistow, cały dzień z pewnością minie błyskawicznie. Najpierw można się zdrowo zmęczyć w parku wspinaczkowym Climb-up, a następnie zjeść pyszne szparagi na łące gospodarstwa agroturystycznego lub we własnym samochodzie. Na lokalnym targu warto nabyć regionalne produkty. W parku wspinaczkowym w Schorfheide wystarczy wejść na drzewo, a dalej można poruszać się niezwykłą trasą prowadzącą po konarach z drzewa na drzewo.

www.kletterwald-schorfheide.de

W położonym tuż obok Schorfheide Wildlife Park (www.wildpark-schorfheide.de/pl) można obserwować różne dzikie zwierzęta, które kiedyś zamieszkiwały te obszary – w tym wilki! Mimo, że teraz nie odbywają się pokazy karmienia, to wizyta tutaj jest okazją, by zobaczyć słynnego wilka Isegrimma i jego stado. Warte odwiedzenia są także ogrody zoologiczne i parki zwierząt. Zoo w Eberswalde jest jednym z najpiękniejszych małych ogrodów zoologicznych w Niemczech. Cały teren i wszystkie jego atrakcje opisane są w trzech językach: niemieckim, angielskim i polskim. Można zobaczyć tutaj nie tylko tygrysy i lwy, ale także skorzystać z wielu placów zabaw, na których dzieci mogą sobie poszaleć do woli. Od 4 maja 2021 zoo jest otwarte dla zwiedzających i nie ma konieczności posiadania aktualnego testu na COVID-19. Szczegóły na: zoo.eberswalde.de. Warto się także wybrać do zoo w Cottbus, które również jest już otwarte. Oglądając zwierzęta podczas safari na terenie zoo, należy nosić maski.

www.tierparkcottbus.de/pl

Aktualne wskazówki dotyczące ograniczeń wjazdu do Brandenburgii można znaleźć na rządowej stronie: kkm.brandenburg.de/kkm/pl