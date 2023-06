Cumy rzuć i zacznij rejs

Jeziora Brandenburgii to doskonałe miejsca do relaksu i dobrej zabawy. Fot.TMB-Fotoarchiv Yorck Maecke

Każdy, kto przemierza wodne krainy Brandenburgii, może doświadczyć błogiego relaksu, spróbować kulinarnych przysmaków i poznać fascynujący krajobraz kulturowy. Liczne szlaki wodne i połączone ze sobą jeziora sprawiają, że brandenburskie wody są wyjątkowo atrakcyjne.

Łódź mieszkalna to synonim wolności i samowystarczalności, a po większości akwenów Brandenburgii można pływać bez konieczności posiadania patentu żeglarskiego. Jest tu niewiele śluz i ruchomych mostów, a w większości jezior i rzek prądy są minimalne, dzięki temu sterowanie i manewrowanie łodzią jest dziecinnie proste. W ofercie wypożyczalni można znaleźć niemal wszystko – począwszy od małych łodzi motorowych, a skończywszy na «pływających apartamentach wypoczynkowych». Dostępne są również łodzie mieszkalne przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Rejs rozpocząć można tuż za polską granicą, na obszarze Dolnej Odry. Gdy połączy się żeglugę po Odrze z biegnącym nieco dalej na zachód szlakiem wodnym Hohensaatener-Friedrichsthaler, można odbyć okrężną podróż. Nowoczesne przystanie znajdują się w Eisenhüttenstadt, Frankfurcie nad Odrą, Kietz i Schwedt. Dostępna jest również opcja rejsu w obie strony po Środkowej Odrze, Drodze Wodnej Odra-Hawela/Kanał Finow, Szprewie (Berlin) i Drodze Wodnej Odra-Szprewa. Okrężna trasa i uwzględnienie na niej również Berlina sprawiają, że rejs Odrą do stolicy Niemiec to niesamowite przeżycie. Dalej na północny zachód znajdują się szlaki Ruppiner Seenkette i Fürstenberger Seenkette, z których można również wybrać się na wycieczkę do Berlina.

Brandenburskie szlaki wodne o łącznej długości 6500 kilometrów można przemierzać kajakiem, kanadyjką lub łodzią. Od Spreewaldu po Berlin oraz w regionach sportów wodnych Havel-Elbe i Oder-Havel kajakarze mogą wybrać się na jednodniowe lub kilkudniowe spływy. W ofercie 128 wypożyczalni znajduje się ponad 3500 kajaków.

Brandenburskie wody są również idealne do wiosłowania na stojąco na deskach typu SUP. Istnieje wiele punktów ich wynajmu. Wyprawę można rozpocząć bezpośrednio z brzegu lub zabrać deskę ze sobą na łódź mieszkalną. W Lychen w Uckermark można połączyć SUP z uprawianiem jogi. Brandenburskie akweny oferują również takie atrakcje jak wakeboarding lub narty wodne, żeglarstwo i nurkowanie. Popularne obszary żeglarskie w pobliżu Berlina to Scharmützelsee i Schwielowsee. W Niederlausitz obecny krajobraz ukształtowała epoka przemysłowa, w wyniku której powstały jeziora o głębokości do 70 metrów. Są to doskonałe miejsca do nurkowania. W krystalicznie czystym jeziorze Stechlinsee w północnej Brandenburgii podczas nurkowania można podziwiać wiele gatunków ryb.

Liczne jeziora, zaciszne zatoki i naturalne kąpieliska zachęcają do kąpieli. Szczególnie piękne jest jezioro Werbellin niedaleko Berlina. Plaże z placami zabaw to idealne miejsca na letni wypad dla całej rodziny.

