Brandenburgia to kraina pałaców

Maj to najlepsza pora roku, by zwiedzać pałace i ogrody Brandenburgii. Fot. Copyright: TMB Fotoarchiv Steffen Lehmann

Pałac Königs Wusterhausen znajduje się tuż pod Berlinem. Król Fryderyk Wilhelm I otrzymał go jako prezent świąteczny od swoich rodziców, gdy był 10-letnim księciem. Później już jako król spędzał tutaj praktycznie każdą jesień wraz z rodziną i oddawał się swojej pasji - polowaniom. Budynek pochodzi w dużej mierze z XVI wieku i dzięki temu można tu zobaczyć, jak wyglądało życie i twórczość artystyczna w Brandenburgii-Prusach w pierwszej połowie XVIII wieku. Na uwagę zasługuje czterdzieści obrazów namalowanych własnoręcznie przez samego króla.

Zupełnie inny jest Pałac Marmurowy w Nowym Ogrodzie w Poczdamie. Usytuowany bezpośrednio nad brzegiem jeziora wraz z zespołem tarasów, Pałac Marmurowy harmonijnie wtapia się w park. Budynek, obłożony śląskim marmurem, został zbudowany przez króla Fryderyka Wilhelma II jako letnia rezydencja w latach 1787-1793. Wnętrze zachwyca wystawnym wyposażeniem z delikatnymi jedwabnymi obiciami i bogatą kolekcją wartościowych ceramicznych wazonów z angielskiej manufaktury Wedgwood. Specjalnie do tego pałacu zakochany w muzyce król zakupił we Włoszech różne marmurowe kominki i antyczne rzeźby. Z miejscowego drewna wykonano najwyższej jakości drewniane podłogi i cenne intarsje. Położona bezpośrednio na wodzie Grota oraz imponująca sala koncertowa w pałacu są w znacznym stopniu zachowane w oryginalnym, wczesnoklasycystycznym stylu.

Godny polecenia jest Pałac Charlottenhof w poczdamskim Parku Sanssouci. Niewielki pałac, zbudowany w stylu klasycystycznym, wraz z otaczającym go parkiem Charlottenhof tworzą pruską Arkadię. Szczególną sławą cieszy się niebiesko-biały pokój, wzorowany na wnętrzu namiotu. Przez cały budynek przebiega ciek wodny z fontanną, który tworzy wyjątkowy kompleks wraz z półokrągłym wykuszem od strony północnej, tarasem i pergolami.

Osoby, które lubią nocować w zabytkowej atmosferze, znajdą w okolicach Berlina to, czego szukają. Zamki, pałace i dwory zostały tu z wielkim poświęceniem odrestaurowane i obecnie w wielu z nich znajdują się hotele o szczególnym charakterze. Można zatrzymać się w Pałacu Neuhardenberg, zbudowanym przez Karla Friedricha Schinkla, odpocząć w neogotyckim Pałacu Reichenow lub zjeść romantyczną kolację pod sklepieniem kolebkowym w Zamku Ziethen, którego początki sięgają XIV wieku. Warto spakować koszyk pełen smakołyków i spędzić czas na przyjemnym pikniku w parku zamkowym. Miejscem do tego rodzaju biesiady może być barokowy park pałacowy w Altlandsberg lub park w Neuhardenberg we wschodniej Brandenburgii.

