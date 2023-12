Zakład PepsiCo w Żninie uruchamia nowoczesną linię produkcyjną Pepsi

Zakład napojowy PepsiCo w Żninie stale się modernizuje, stawiając na wydajność przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska. Taka właśnie jest nowa linia produkcyjna zbudowana i uruchomiona w niespełna dwa miesiące. W zakładzie rozlewane są kultowe napoje Pepsi, Mirinda, 7UP i Mountain Dew.

Nowa linia produkuje już pierwsze butelki z napojami przy użyciu nowoczesnych technologii zgodnych ze strategiczną transformację firmy w kierunku zrównoważonego rozwoju – PepsiCo Positive (Pep+). W porównaniu z wcześniej używaną w zakładzie linią, nowa bez zwiększania zużycia energii produkuje o 50% więcej napojów w jednostce czasu. Zużywa także o 20% mniej dwutlenku węgla oraz zmniejsza zużycie wody o 60% w przeliczeniu na litr wyprodukowanego napoju. Atutem nowej linii jest także zmniejszenie śladu węglowego o 8,6 tony dwutlenek węgla dzięki użyciu nowoczesnego tunelu grzewczego do formowania zgrzewek.

„Uruchomienie nowej linii produkcyjnej stanowi kluczowe wydarzenie dla zakładu w Żninie. Nowa linia nie tylko umożliwi nam bardziej efektywną produkcję, ale także pozwoli zminimalizować nasz wpływ na środowisko naturalne” ‒ powiedział Piotr Balcerzak, kierownik ds. produkcji i utrzymania ruchu PepsiCo w zakładzie w Żninie.

Linia napojowa w nowej odsłonie jest zaawansowana technologicznie i zautomatyzowana. Maksymalna prędkość napełniania nowej linii to 36 500 butelek o pojemności 2l i aż 50 000 butelek o pojemności 0,5l na godzinę. Zakład produkuje napoje z portfolio PepsiCo we wszystkich pojemnościach – od 0,5l do 2,5l.

„Ponieważ zakład w Żninie produkuje napoje nie tylko na polski, ale również i europejskie rynki, modernizacja linii to strategiczne posunięcie, które potwierdza jego pozycję jako jednego z najbardziej efektywnych zakładów napojowych w skali całej Europy” – powiedziała Dagmara Piasecka Ramos, dyrektor generalna i prezes zarządu PepsiCo Polska.

W montaż i uruchomienie nowej linii zaangażowany był międzynarodowy zespół składający się aż ze 110 osób z PepsiCo – z Polski, Niemiec, Węgier, Ukrainy, Czech, Słowacji, Rumunii i Bułgarii, a także z 17 firm zewnętrznych. Uruchomienie nowej linii wymagało m.in. położenia 15 km przewodów oraz 1 km rur.

Obecnie zakład PepsiCo w Żninie zatrudnia 122 pracowników. Spośród nich 15 osób jest zatrudnionych na miejscu od samego początku istnienia zakładu. Łącznie 50% pracowników ma ponad 15-letnie doświadczenie w pracy w zakładzie. Zakład nieprzerwanie cieszy się popularnością jako dobry pracodawca wśród poszukujących pracy i charakteryzuje się bardzo niską rotacją pracowników nieprzekraczającą 3%.

Nowa linia napojowa stanowi przykład wdrażania przez PepsiCo zaawansowanych technologii z dbałością o planetę i jej mieszkańców.

Film z prezentacją nowej linii: https://www.youtube.com/watch?v=eHm99-QTbqo

