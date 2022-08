Wypatruj balonu w swoim mieście i świętuj 6. rocznicę Pokémon GO z innymi trenerami

To już sześć lat, odkąd Pokémon GO pojawiło się w Polsce po raz pierwszy.

Pokémon GO umożliwia graczom poznawanie nowych rzeczy i zwraca ich uwagę na te, które zwykle przeoczają. To świetna okazja do nawiązania kontaktów z innymi ludźmi, przy okazji meczów między trenerami Pokémon w prawdziwym świecie. Jesteśmy Wam bardzo wdzięczni za bycie z nami od sześciu lat!

Aby uczcić kolejną rocznicę, już tego lata na polskim niebie pojawi się balon Pokémon GO. Sześć miast, jak sześć lat wspólnej zabawy. Gdy balon pojawi się nad Waszymi głowami, spójrzcie w niebo i pomyślcie o przygodach, które przeżyliście wspólnie z przyjaciółmi, rodziną i Pokémon GO.

„Cieszymy się, że tak wiele osób w Polsce eksploruje miasta z Pokémon GO – mówi Philip Marz, Head of Regional Marketing w Pokémon GO. – Dzięki waszemu wsparciu liczba graczy stale rośnie. Pracujemy nad różnymi pomysłami zarówno na produkty, jak i wydarzenia, aby Pokémon GO w przyszłości gwarantowało jeszcze więcej przeżyć i doświadczeń”.

To oczywiście nie koniec atrakcji! Od 21 do 23 sierpnia, trenerzy w Polsce będą mogli znaleźć w grze balon “Team GO Rocket”, który każdego dnia przyniesie „prezent powitalny” w Pokémon GO. Prezenty mogą różnić się w zależności od dnia.

Wykorzystajcie tę okazję, aby rozprostować nogi, zbadać miasta oraz znaleźć balony na niebie i w grze!

Gdzie i kiedy pojawi się balon?

* Uwaga: czas wizyty częściowo uzależniony jest od warunków pogodowych.

● Sierpień 21 - 22 Szczecin

● Sierpień 22 - 23 Koszalin

● Sierpień 23 - 24 Toruń

● Sierpień 24 - 25 Włocławek

● Sierpień 25 - 26 Grudziądz

● Sierpień 26 - 27 Legnica

Więcej informacji na ten temat zostanie przekazane za pośrednictwem konta Pokémon GO Polska na Twitterze (@PokemonGoAppPOL).

Podczas gry w Pokémon GO zwracajcie uwagę na swoje otoczenie i postępujcie zgodnie z wytycznymi organów ds. ochrony zdrowia. Nadchodzące wydarzenia mogą ulec zmianie.

Źródło informacji: Niantic, Inc.