Koncert Scorpions w czerwcu w Łodzi. Bilety dla fanów w sprzedaży od 5 sierpnia

Are You Ready To Rock?! Zespół Scorpions wystąpi w 2023 roku w Polsce. Koncert został już wprawdzie wcześniej ogłoszony, teraz jednak poznaliśmy ostateczną datę. Scorpions zagrają w Atlas Arenie w Łodzi 10 czerwca 2023 roku. Członkowie fanklubu kupią bilety od 5 sierpnia, a dzień później - zarejestrowani użytkownicy platformy Bilet Serwis. Sprzedaż regularną zaplanowano od 8 sierpnia na www.biletserwis.pl .

Po majowym występie Scorpions w TAURON Arenie Kraków było już pewne, że ulubiony zespół rockowy Polaków powróci do naszego kraju na kolejny koncert w następnym roku. W końcu poznaliśmy ostateczną datę tego wydarzenia. Niemiecka grupa z Polakiem Pawłem Mąciwodą na pokładzie wystąpi 10 czerwca 2023 roku w łódzkiej Atlas Arenie.

Scorpions są twórcami największych rockowych przebojów, które z czasem w ogóle nie tracą na popularności, a niektóre z nich nabierają obecnie nawet nowego znaczenia. Hymn „Wind of Change” zainspirowany wydarzeniami w Europie Środkowo-Wschodniej w 1989 roku teraz Klaus Meine śpiewa o Ukrainie, która czeka na swój wiatr zmian. Słowa „Now listen to my heart, It says Ukraine waiting for the wind to change...” wybrzmiały także na minionym koncercie formacji 28 maja w Krakowie. Piosence towarzyszyła jedna z największych akcji wsparcia dla naszych wschodnich sąsiadów. Ponad głowami publiczności rozwinięto 50-metrowe flagi polską i ukraińską, które w trakcie utworu złączyły się w symbolicznym geście wsparcia od Polski dla Ukrainy. Przedsięwzięcie odbiło się szerokim echem nie tylko w naszym kraju, ale też za wschodnią granicą. Na swojej stronie internetowej napisał o tym parlament tego kraju, donosiły czołowe media.

Niemiecki Scorpions to oczywiście nie tylko „Wind of Change”, ale także wiele innych przebojów. Każdy fan zespołu potrafi zaśpiewać chociażby refreny największych ballad „Send Me an Angel” czy „Still Loving You”, a także energetycznych „Big City Nights” oraz „Rock You Like a Hurricane”. Tych ponadczasowych hitów z pewnością nie zabraknie również na przyszłorocznym koncercie w Łodzi.

Grupa działa na rynku muzycznym już od 57 lat i przez ten czas stała się najbardziej utytułowanym zespołem rockowym Niemiec i jednym z najpopularniejszych kapel muzycznych na świecie. Scorpions mają na koncie 19 krążków studyjnych i ponad 100 milionów sprzedanych płyt oraz setki zagranych koncertów.

Fani w Polsce od lat kochają Scorpions, o czym zespół doskonale wie. Przy planowaniu przyszłorocznej trasy nie mogło więc zabraknąć naszego kraju. Koncert odbędzie się 10 czerwca 2023 roku w Atlas Arenie w Łodzi. Bilety w generalnej sprzedaży pojawią się 8 sierpnia na biletserwis.pl. Członkowie fanklubu Scorpions będą mogli kupić wejściówki już 5 sierpnia, a zarejestrowani użytkownicy Bilet Serwis - dzień później, 6 sierpnia. Organizatorem koncertu Scorpions będzie agencja Prestige MJM.

Źródło informacji: Prestige MJM