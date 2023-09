Trasa koncertowa Agnieszki Chylińskiej „Jest nas więcej” - koncert w Opolu

Fot. Eskander

Agencja artystyczna Eskander zaprasza na niezapomniane koncerty ikony polskiej muzyki. Agnieszka Chylińska w ramach letniej platynowej trasy odwiedzi najpiękniejsze polskie amfiteatry i podbije serca fanów dobrej muzyki.

„Jest nas więcej” to pierwszy taki koncert Agnieszki Chylińskiej w jej solowej karierze i niepowtarzalna okazja, by zobaczyć wszystkie muzyczne oblicza artystki. Wyrusz w muzyczną podróż przez największe hity, utwory sprzed lat w zupełnie nowych aranżacjach i współczesne przeboje. Poczuj, jak bardzo różnorodna jest muzyka Agnieszki Chylińskiej, a jak silne są jej stałe, nieodłączne elementy - charyzma, niepohamowane prawdziwe emocje i ogromny talent. Słowem, to Agnieszka Chylińska w jej muzycznym kalejdoskopie. I najlepsza forma uczczenia z fanami odbioru Platynowej Płyty.

Koncert odbędzie się w 10 września o godz. 19:00 w Amfiteatrze NCPP przy ul. Piastowskiej 14A: Kup bilet tutaj

KONTAKT:

tel. 77 441 05 33

e-mail: bilety@eskander.pl

Źródło informacji: Eskander