Ruszają sportowe wydarzenia w całym kraju. Program Mikro Granty rozstrzygnięty

Fundacja Orły Sportu

Dziś ogłoszono wyniki naboru do rządowego programu Mikro Granty wspierającego setki imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w całej Polsce.

Fundacja Orły Sportu - krajowy operator programu Mikro Granty - po kilku miesiącach wytężonej pracy zakończyła proces weryfikacji wniosków. Na tę informację czekały setki organizacji sportowych. Listę organizacji, które uzyskały wsparcie finansowe, można znaleźć na stronie www.mikrograntysportowe.pl/wyniki. Program Mikro Granty, którego celem jest promowanie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, spotkał się z ogromnym zainteresowaniem i entuzjazmem ze strony społeczności sportowych.

„Liczba złożonych wniosków przerosła nasze oczekiwania. Do generatora wniosków zostało złożonych ponad 8 tys. wniosków. Znaczna część z nich to projekty o wysokiej jakości merytorycznej i wysokiej wartości sportowej. Wiele inicjatyw, tych mniejszych i większych, zrobiło na nas ogromne wrażenie. Sposób przygotowania i planowanej realizacji wydarzeń, podział kosztów, metody włączania w działania lokalnej społeczności - to wszystko pokazuje, że duża liczba organizacji podchodzi do stawianych sobie celów z misją i zaangażowaniem” - komentuje Rafał Wosik, prezes Fundacji Orły Sportu.

Minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk, w odpowiedzi na duże zainteresowanie, w ostatnich dniach podjął decyzję o zwiększeniu kwoty na realizację programu do wysokości 46 977 tys. zł. Dodatkowe środki to możliwość wsparcia większej liczby zajęć i wydarzeń, a co za tym idzie - zapewnienie lepszego dostępu do sportu jeszcze większej liczbie dzieci i młodzieży.

„Dzięki zwiększonemu budżetowi do realizacji projektów zakwalifikowało się aż 3652 projektów, w których weźmie udział ponad 300 tys. dzieci i młodzieży” - dodaje Wosik.

Celem programu Mikro Granty jest wsparcie małych organizacji sportowych oraz mniejszych inicjatyw w lokalnych społecznościach. Beneficjenci otrzymali możliwość pozyskania wsparcia na przeprowadzenie wydarzeń, zajęć, turniejów i konkursów sportowych dla dzieci i młodzieży. Najważniejszym założeniem programu jest budowanie lokalnych sportowych inicjatyw, docierających do każdego dziecka. Wyrównywanie szans w dostępie do sportu, przekazywanie odpowiednich wzorców i postaw, budowanie więzi społecznych opartych na bezpośrednim kontakcie z rówieśnikami i wspólnych doświadczeniach oraz poprawa kondycji fizycznej i zdrowia najmłodszych zarówno dziś, jak i w przyszłości, to tylko część założeń, jakie będą realizowane dzięki zajęciom.

Wraz z hasłem „Razem budujemy aktywną Polskę!” ruszają imprezy w całym kraju. Oficjalnie rządowy program stanowi wyjątkową inicjatywę, mającą na celu nie tylko zachęcenie młodych ludzi do aktywności fizycznej, lecz także propagowanie zdrowego stylu życia oraz wartości sportowych. Imprezy obejmują różnorodne dyscypliny, od piłki nożnej przez lekkoatletykę, pływanie po szermierkę czy grę w szachy, co umożliwia dzieciom i młodzieży odkrywanie własnych zainteresowań oraz rozwijanie talentów.

W ramach programu setki imprez zostaną zorganizowane w różnych regionach Polski, aby jak największa liczba dzieci i młodzieży miała dostęp do aktywności sportowej. Są to zarówno zawody dla początkujących, jak i treningi wprowadzające w świat sportu dla tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z daną dyscypliną. Organizatorzy podkreślają, jak istotne jest wpajanie młodym ludziom nawyku regularnej aktywności fizycznej od najmłodszych lat.

„Sport nie tylko wpływa korzystnie na zdrowie fizyczne, lecz także rozwija charakter, uczy pracy zespołowej, wytrwałości oraz ducha fair play. Poprzez te imprezy chcemy stworzyć przestrzeń, w której młodzi ludzie będą mogli wyzwolić swoją energię i zapał, rozwijając jednocześnie ważne umiejętności społeczne i poszukiwać własnej drogi do spełnienia marzeń” - podsumowuje Rafał Wosik.

Zamknięcie naboru oznacza, że teraz rozpoczyna się intensywna praca nad przygotowaniem i organizacją poszczególnych wydarzeń oraz ich weryfikacją i rozliczeniem. Wszystkie wydarzenia sportowe muszą zostać zakończone do 30 listopada 2023 r., więc będzie to jesień przepełniona sportem i ruchem. Przygotowując się do zbliżających się imprez, młodzi uczestnicy mają okazję nie tylko do rywalizacji, ale przede wszystkim do zdobywania nowych doświadczeń, zawierania przyjaźni i czerpania radości z aktywności fizycznej. Program Mikro Granty stanowi kolejny krok w kierunku budowania zdrowszego i bardziej aktywnego społeczeństwa, kładzie podwaliny pod przyszłe aktywne, zdrowe i świadome pokolenia, pielęgnujące wartość sportu w swoim życiu.

Program Mikro Granty finansowany jest ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest minister sportu i turystyki.

Źródło informacji: Fundacja Orły Sportu