Takiej dopłaty jeszcze nie było

Fot. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Rada Ministrów podjęła decyzję o rekordowej dopłacie do zbóż.

„Zachęcam rolników do sprzedaży swoich zapasów zbóż przed kolejnymi żniwami. Dopłacamy nawet 3025 zł do hektara upraw pszenicy. Takiej dopłaty jeszcze nie było” – apeluje do rolników minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus.

Dopłaty do zbóż dotyczą pierwszych 300 hektarów. Odnosi się to również do spółdzielni rolniczych – pomoc dotyczy pierwszych 300 hektarów każdego z udziałowców spółdzielni.

Stawki pomocy zostają zmienione na następujących zasadach:

- nowe stawki pomocy do sprzedanej od 1 grudnia 2022 r. do 14 kwietnia 2023 r. kukurydzy, pszenicy i gryki (nowo wprowadzona), które wynoszą:

Nowe stawki (zł na ha) Pszenica – województwo lubelskie i podkarpackie 1375 Kukurydza –województwo lubelskie i podkarpackie 1750 Gryka – województwo lubelskie i podkarpackie 875 Pszenica – województwo małopolskie, mazowieckie, świętokrzyskie i podlaskie 1265 Kukurydza – województwo małopolskie, mazowieckie, świętokrzyskie i podlaskie 1610 Gryka – województwo małopolskie, mazowieckie, świętokrzyskie i podlaskie 805 Pszenica – pozostałe województwa 1100 Kukurydza – pozostałe województwa 1400 Gryka – pozostałe województwa

- objęcie pomocą producentów rolnych, którzy od 1 grudnia 2022 r. do 30 czerwca 2023 r. sprzedali grykę;

- pomoc dla producentów pszenicy, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z zakłóceniami na rynku rolnym – podwyższenie z 2200 zł/ha (sprzedana od 15 kwietnia do 14 maja 2023 r.) do 3025 zł/ha stawki pomocy do pszenicy sprzedanej od 15 maja do 30 czerwca 2023 r.

Rząd przeznacza także dodatkowe wsparcie dla producentów kukurydzy, żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta, mieszanek zbożowych lub nasion rzepaku bądź rzepiku. Najważniejsze rozwiązania:

- do uzyskania dopłaty uprawnieni będą producenci rolni, którzy udokumentowali fakturami VAT sprzedaż:

1. żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta, mieszanek zbożowych lub nasion rzepaku lub rzepiku w okresie od 1 grudnia 2022 r. do 30 czerwca 2023 r. (było: od 15 kwietnia do 15 czerwca 2023 r.),

2. kukurydzy od 15 kwietnia do 30 czerwca 2023 r. (okres od 1 grudnia 2022 r. do 14 kwietnia 2023 r. jest objęty wsparciem krajowym).

- przedłużony został termin składania wniosków o pomoc do ARiMR – nabór będzie trwał od 1 czerwca do 14 lipca 2023 r.,

- sprzedaż zboża, rzepaku i rzepiku również rolnikom skupującym zboża lub nasiona oleiste w związku z prowadzoną przez nich produkcją zwierzęcą,

- stawki pomocy zostały zróżnicowane regionalnie, m.in. w zależności od odległości poszczególnych regionów Polski od portów, przez które możliwy jest wywóz zboża z kraju oraz od rynków zbytu na zachodzie UE:

w województwie lubelskim lub podkarpackim:

1750 zł na 1 ha powierzchni upraw kukurydzy, rzepaku lub rzepiku, 1125 zł na 1 ha powierzchni upraw jęczmienia lub pszenżyta, 875 zł na 1 ha powierzchni upraw żyta, owsa, mieszanek zbożowych.

w województwie małopolskim, mazowieckim, świętokrzyskim lub podlaskim:

1610 zł na 1 ha powierzchni upraw kukurydzy, rzepaku lub rzepiku, 1035 zł na 1 ha powierzchni upraw jęczmienia lub pszenżyta, 805 zł na 1 ha powierzchni upraw żyta, owsa, mieszanek zbożowych.

w pozostałych województwach:

1400 zł na 1 ha powierzchni upraw kukurydzy, rzepaku lub rzepiku, 900 zł na 1 ha powierzchni upraw jęczmienia lub pszenżyta, 700 zł na 1 ha powierzchni upraw żyta, owsa, mieszanek zbożowych.

Źródło informacji: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi